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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: पंजाब में अधिकारी की मौत पर उठ रहा सियासी तूफान, CM आवास घेरने उतरे सभी विपक्षी दल!

Punjab News: पंजाब में अधिकारी की मौत पर उठ रहा सियासी तूफान, CM आवास घेरने उतरे सभी विपक्षी दल!

Punjab News In Hindi: पंजाब में अधिकारी की आत्महत्या के बाद सियासत गरमा गई है. विपक्षी दलों ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 22 Mar 2026 08:03 AM (IST)
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पंजाब के अमृतसर में राज्य भंडारण निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. विपक्षी दलों ने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. यह फैसला 21 मार्च को लिया गया.

इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेताओं ने 21 मार्च को एक सरकारी अधिकारी की आत्महत्या को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की और मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की. आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा मांगने पर परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पद छोड़ दिया.

क्या है पूरा मामला?

अमृतसर में 20 मार्च को गगनदीप सिंह रंधावा ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. पीटीआई के अनुसार, एक वायरल वीडियो में उन्होंने मंत्री पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है. 

विपक्ष का संयुक्त प्रदर्शन

21 मार्च की देर रात शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि सभी दलों - शिअद, कांग्रेस और भारती जनता पार्टी (BJP) ने रविवार 22 मार्च को मान के आवास का संयुक्त रूप से घेराव करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़, अकाली नेता मजीठिया और कांग्रेस नेता एवं विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अमृतसर में इस संबंध में निर्णय लिया. भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और नेता प्रताप सिंह बाजवा भी इस फैसले में शामिल रहे.

इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग

मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा मांगने पर परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पद छोड़ दिया. हालांकि विपक्ष ने इसे महज दिखावा करार देते हुए गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है. नेताओं का कहना है कि बिना FIR और गिरफ्तारी के न्याय संभव नहीं होगा.

सरकार पर आरोप और जांच की मांग

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इसी वजह से अधिकारी आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं. वहीं कई नेताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेरा है.

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Published at : 22 Mar 2026 08:03 AM (IST)
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