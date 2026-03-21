लुधियाना में दिनदहाड़े बड़ी वारदात! महिला की सोने की चैन छीनकर फरार हुए लुटेरे

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में चेन छीनने की घटनाएं लगातार जारी हैं. ताजा घटना सदर थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक्टिवा सवार एक युवक ने दिन-दहाड़े एक महिला को निशाना बनाया, उसकी सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गया. सदर थाने की पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

पीड़ित बिंदु, जो कि धांधरा रोड के पार्क जीके विहार के पास ब्लॉक नंबर 62 की रहने वाली है,उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह निजी काम के लिए अपनी एक्टिवा (PB10HZ-0650) पर दुगरी जा रही थी. जब वह धांधरा रोड के जैन मंदिर चौक पर पहुंची तो एक्टिवा सवार एक अन्य युवक ने अचानक उसकी गाड़ी रोक ली.

गर्दन से चेन छीनकर फरार हुआ आरोपी

आरोपी ने महिला को रोका, उसके गले से जबरदस्ती सोने की चेन छीन ली और तुरंत अपनी एक्टिवा पर भाग गया. यह घटना इतनी जल्दी हुई कि महिला को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है. घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज स्कैन कर रही है ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में बढ़ रही लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गश्त बढ़ा दी गई है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

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