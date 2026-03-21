हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना में दिनदहाड़े बड़ी वारदात! महिला की सोने की चैन छीनकर फरार हुए लुटेरे

लुधियाना में दिनदहाड़े बड़ी वारदात! महिला की सोने की चैन छीनकर फरार हुए लुटेरे

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में एक्टिवा सवार एक युवक ने दिन-दहाड़े एक महिला को निशाना बनाया, उसकी सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गया. अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 21 Mar 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में चेन छीनने की घटनाएं लगातार जारी हैं. ताजा घटना सदर थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक्टिवा सवार एक युवक ने दिन-दहाड़े एक महिला को निशाना बनाया, उसकी सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गया. सदर थाने की पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

पीड़ित बिंदु, जो कि धांधरा रोड के पार्क जीके विहार के पास ब्लॉक नंबर 62 की रहने वाली है,उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह निजी काम के लिए अपनी एक्टिवा (PB10HZ-0650) पर दुगरी जा रही थी. जब वह धांधरा रोड के जैन मंदिर चौक पर पहुंची तो एक्टिवा सवार एक अन्य युवक ने अचानक उसकी गाड़ी रोक ली.

गर्दन से चेन छीनकर फरार हुआ आरोपी 

आरोपी ने महिला को रोका, उसके गले से जबरदस्ती सोने की चेन छीन ली और तुरंत अपनी एक्टिवा पर भाग गया. यह घटना इतनी जल्दी हुई कि महिला को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है. घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. 

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज स्कैन कर रही है ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में बढ़ रही लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गश्त बढ़ा दी गई है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है. 

यह भी पढ़ें -

Jalandhar News: जालंधर में सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत, छोटा भाई घायल, टिप्पर से टकराई बाइक

 हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! हाई-टेंशन करंट हादसे में झुलसी 10 साल की बच्ची को ₹1 करोड़ मुआवजा

Published at : 21 Mar 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
लुधियाना में दिनदहाड़े बड़ी वारदात! महिला की सोने की चैन छीनकर फरार हुए लुटेरे
लुधियाना में दिनदहाड़े बड़ी वारदात! महिला की सोने की चैन छीनकर फरार हुए लुटेरे
पंजाब
Punjab Weather: पंजाब-चंडीगढ़ में बारिश से बढ़ी ठंड, 22 से 26 मार्च तक फिर बारिश के आसार
Punjab Weather: पंजाब-चंडीगढ़ में बारिश से बढ़ी ठंड, 22 से 26 मार्च तक फिर बारिश के आसार
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब
Jalandhar News: जालंधर में सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत, छोटा भाई घायल, टिप्पर से टकराई बाइक
Jalandhar News: जालंधर में सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत, छोटा भाई घायल, टिप्पर से टकराई बाइक
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PAK के परमाणु हथियार-मिसाइलें US के लिए खतरा', तुलसी गाबार्ड के बयान से तिलमिला उठे शहबाज शरीफ, किया भारत का जिक्र
'PAK के परमाणु हथियार-मिसाइलें US के लिए खतरा', तुलसी गाबार्ड के बयान से तिलमिला उठे शहबाज
जम्मू और कश्मीर
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
विश्व
अमेरिका के करीबी देश को ईरान का बड़ा तोहफा, होर्मुज से जहाज गुजरने की दी परमिशन
अमेरिका के करीबी देश को ईरान का बड़ा तोहफा, होर्मुज से जहाज गुजरने की दी परमिशन
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': हिंदी में रणवीर सिंह का पलड़ा भारी, तो तेलुगू में पवन कल्याण का जलवा, जानें 21 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': हिंदी में रणवीर सिंह का पलड़ा भारी, तो तेलुगू में पवन कल्याण का जलवा, जानें 21 मार्च का कलेक्शन
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'अगर अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को फिर दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की ये अपील
LIVE: 'अगर US ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की अपील
यूटिलिटी
ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर
ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर
हेल्थ
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
लो जी... अब लैब में भी बनने लगा चावल, नॉर्मल राइस से कितना अलग; क्या यह हेल्दी है?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget