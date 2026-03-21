Punjab Weather: पंजाब-चंडीगढ़ में बारिश से बढ़ी ठंड, 22 से 26 मार्च तक फिर बारिश के आसार

Punjab Weather Update: पंजाब-चंडीगढ़ में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री घट गया है. अब यह सामान्य तापमान से 6.6 डिग्री कम हुआ है. हालांकि आज 21 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल से 26 मार्च तक एक बार फिर बारिश होने की संभावना है. फिरोजपुर में सबसे ज्यादा तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया. मैदानी इलाकों में गुरदासपुर में सबसे कम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया.

मोहाली में गिरा तापमान, अमृतसर में बढ़ा

पंजाब के ज्यादातर शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मोहाली 3.4 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाला रहा, जहां तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भाखड़ा बांध (रूपनगर) में 3.2 डिग्री सेल्सियस, पठानकोट में 2.8 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ में 2.0 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 1.8 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 1.3 डिग्री सेल्सियस, होशियारपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस और बल्लोवाल सौंखड़ी में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, अमृतसर और अबोहर में क्रमशः 1.6 डिग्री सेल्सियस और 2.5 डिग्री सेल्सियस की थोड़ी वृद्धि हुई.

चंडीगढ़ में पड़ी इतनी बारिश

कल सुबह से शाम तक, रूपनगर में सबसे ज्यादा 14.8 मिलीमीटर बारिश हुई, इसके बाद नवांशहर में 13.4 मिलीमीटर, कपूरथला में 12.1 मिलीमीटर और पठानकोट में 9.9 मिलीमीटर बारिश हुई. भाखड़ा बांध क्षेत्र में 33.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि चंडीगढ़ में 9.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. आनंदपुर साहिब, फंगोटा और रूपनगर के कुछ इलाकों में 2 सेंटीमीटर तक बारिश हुई. आज की भविष्यवाणी के मुताबिक फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि 21 और 24 तारीख को मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. 22, 23, 25 और 26 तारीख को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान बड़े पैमाने पर बदला नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद यह 3-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.