Punjab News: शिक्षा क्रांति का नया अध्याय लिख रही पंजाब सरकार

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने शिक्षा क्रांति की अलख जगाई है. शिक्षा व्यवस्था को शानदार बनाने के लिए मान सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का बेहतरीन परिणाम सामने आया है. स्कूलों का बेहतरीन वातावरण, विद्यार्थी शिक्षक संवाद, मेगा पीटीएम और शानदार स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर ने पंजाब के आने वाले भविष्य की मजबूत नींव रख दी है.

अजनाला को मिली 15 करोड़ रुपये की सौगात रंगला

पंजाब के संकल्प को साकार करने में जुटे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से सटे अजनाला में सरकारी डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री मान का यह लक्ष्य है कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए पंजाब के युवाओं को अपने घर से दूर नहीं जाना पड़े. इस कॉलेज में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी.

पंजाब के बड़े क्षेत्र को मिलेगा इस कॉलेज से फायदा

तकरीबन 15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस डिग्री कॉलेज से आने वाले वर्षों में 50 से अधिक गांवों के हजारों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा. इस कॉलेज से सीमावर्ती क्षेत्र के युवा अपने घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. 15 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस संस्थान के लिए स्थानीय निवासियों ने भूमि दान की है.

बाबा गमचुक्क महाराज के नाम पर होगा कॉलेज

कॉलेज के शिलान्यास के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को संबोधित भी किया. उन्होंने घोषणा की कि कॉलेज के लिए भूमि का दान करने वाले गांवों के विद्यार्थियों को इस संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी. इस कॉलेज का नाम बाबा गमचुक्क महाराज के नाम पर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी.

अपनी दूरदर्शी नीतियों पर चलकर प्राथमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के लिए भी मान सरकार खूब काम कर रही है. मसलन शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके साथ ही जरूरत के मुताबिक नए सरकारी डिग्री कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है. नए स्कूल- कॉलेजों के निर्माण से आने वाले समय में सीमावर्ती जिले के युवाओं का भाग्य बदल जाएगा.

पंजाब सरकार के प्रयासों से मिली सफलता

पंजाब सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत सौ से अधिक सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है. नए शौचालय, खेल मैदान बनाए गए हैं. राज्य के सभी स्कूलों को हाईस्पीड इंटरनेट से लैस किया गया है. साथ ही 2,200 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं. शिक्षकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर और फिनलैंड में अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण का अवसर दिया जा रहा है. साथ ही बिजनेस ब्लास्टर के तहत विद्यार्थियों को उद्यम शीलता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है.