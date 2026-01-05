लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी को गोलियों से भूना, पुरानी रंजिश के चलते की हत्या, खेत में मिला शव

पंजाब के लुधियाना के जगराओं में सोमवार (5 जनवरी) को दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. कबड्डी खिलाड़ी की मदद करने की रंजिश के चलते जगराओं में गांव की अनाज मंडी के पास हथियारबंद हमलावरों ने उस पर गोलियां चलाईं.

गोलियां लगने के बाद कबड्डी प्लेयर खेत में गिर गया. घटना के बाद युवक को उसका भाई और गांव के लोग तुरंत जगराओं सिविल अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 32 वर्षीय गगनदीप सिंह के रूप में हुई है.

पुरानी रंजिश के चलते की हत्या

सूचना मिलते ही हठूर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि कबड्डी खिलाड़ी से जुड़ी पुरानी रंजिश के कारण ही उनके बेटे की हत्या की गई है.

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू

थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने कहा परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.