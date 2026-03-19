Punjab News: युवाओं के सपने हो रहे साकार नौकरियां दे रही पंजाब सरकार
Punjab News: पंजाब में भगवंत मान सरकार ने चार वर्षों में शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सम्मान और किसानों की आय बढ़ाकर आमजन को मूलभूत सुविधाएं देकर बड़ी आबादी को लाभान्वित किया है.
Punjab News: पंजाब में आमजन के लिए सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में मान सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने युवाओं के उत्थान, महिलाओं के सम्मान और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में खूब काम किए हैं. बीते चार साल से मान सरकार बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और युवाओं को नौकरी- रोजगार देने के के लिए खूब काम कर रही है. इससे राज्य की बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है.
चार साल में 63 हजार से अधिक नौकरियां
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियां देने के मामले में इतिहास रच दिया है. मान सरकार ने पंजाब के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले और राज्य में बीते चार साल में 63,943 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है. वहीं लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे विभागों में बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिली है. साथ ही विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर मिले हैं.
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने किया बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब का नेतृत्व संभालने के साथ ही राज्य में नौकरी- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई. अब राज्य में सभी रिक्त पदों को एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से तुरंत भरा जा रहा है. अब तक भारी गई सभी नियुक्तियों में उपयुक्त अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है.
पंजाब सरकार की एक भी नियुक्ति को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है, जो पंजाब सरकार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये सभी नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की गई हैं.
नौकरी देने की प्रक्रिया जारी रहेगी
पंजाब में पारदर्शी भर्ती के प्रति सरकार की दृढ़ता को बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं- युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी. दशकों से सत्ता में बैठे लोगों के रिश्तेदारों और चहेतों ने राज्य के लड़के-लड़कियों की योग्यता को दर किनार किया, जिससे हजारों होनहार युवाओं के सपने तबाह हो गए. आज़ादी के 70 वर्षों सेअधिक समय बाद भी उनके सपने पूरे नहीं हुए.
खुशहाल पंजाब का संकल्प हो रहा पूरा
युवाओं को नौकरी देने के साथ आमजन के जीवन को आसान बनाने के लिए मान सरकार कई स्तर पर काम कर रही है. आमजन की सुविधा से जुड़ी सुविधाओं की एक बानगी यह है कि पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद होने से आम लोगों की रोजाना बड़ी बचत हो रही है. आम जन की सुविधा के लिए 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं, मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध हैं. राज्य के 90 प्रतिशत परिवारों को जुलाई 2022 सेमुफ्त बिजली मिल रही है. इस तरह की अनेक ऐसी योजनाएं हैं, जिन से पंजाब में आम आदमी का जीवन ख़ुशहाल हुआ है.
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Source: IOCL