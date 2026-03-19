Punjab News: पंजाब सरकार का उपहार, 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकेगा हर परिवार

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी सोच और शानदार नेतृत्व की बदौलत पंजाब का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित हो रहा है. पंजाब में बेहतरीन कानून-व्यवस्था के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खूब काम हो रहे हैं. अच्छी सुविधाओं और शानदार नीतियों के चलते पंजाब में बड़े निवेश आ रहे हैं, जिन से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं.

मुख्यमंत्री सेहत योजना

पंजाब में आमजन को इलाज के लिए भटकना ना पड़े, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी बेहतरीन इलाज मिल सके इसके लिए मान सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लागू की है. इस योजना से राज्य की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा.

10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के हर परिवार को जरूरत पड़ने पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करने की घोषणा की है. पंजाब सरकार की इस पहले से राज्य की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य कवरेज मिली है. इसके लिए मान सरकार ने कोई आय सीमा नहीं रखी है, ना ही कोई ऐसी शर्त लगाई है, जिससे कोई व्यक्ति इलाज से वंचित रह जाए. एक तरह से यह योजना देश की सबसे व्यापक स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल हो गई है. यह योजना भारत में लागू किसी भी अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की तुलना में अधिक समावेशी और व्यापक है.

मरीज को नहीं देनी होगी कोई राशि

पंजाब सरकार ने इस योजना का ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिससे किसी भी मरीज को आसानी से इलाज मिल सकेगा. इलाज के लिए लाभार्थी को सूची बद्ध अस्पताल में अपना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना हेल्थ कार्ड दिखाना होगा. अस्पताल में मरीज से किसी प्रकार का भुगतान नहीं लिया जाएगा. इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा. इलाज की सेवाएं बिना रुके चलती रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार पहले ही बीमा कंपनी को अग्रिम प्रीमियम का भुगतान कर चुकी है.

स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहतरीन मॉडल बन रहा पंजाब

हेल्थ कार्ड और कैशलेस इलाज जैसे सेवाओं के माध्यम से मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सिर्फ पैसे की तंगी के चलते कोई नागरिक गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित ना रह जाए. इसीलिए हर परिवार को बिना किसी भेदभाव के कैशलेस इलाज की सेवाएं देने का ऐलान किया गया है.

पंजाब के हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण इलाज सेवाएं मिल सकें, इस दिशा में मान सरकार लगातार काम कर रही है. राज्य में अस्पतालों का ढांचा मजबूत किया गया है. अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ायी गई हैं. हर जिले के अस्पतालों में आवश्यकतानुसार दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. हर अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी हो. इस सबके लिए लगातार काम हो रहा है.