अमृतसर में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह के दौरान की ताबड़तोड़ फायरिंग

अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. जर्मल सिंह नाम के सरपंच अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे. इस दौरान टेबल पर बैठे हुए सरपंच पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई.