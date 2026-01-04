हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमृतसर में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह के दौरान की ताबड़तोड़ फायरिंग

अमृतसर में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह के दौरान की ताबड़तोड़ फायरिंग

Amritsar News: आम आदमी पार्टी के सरपंच पर फायरिंग उस समय हुई जब वे अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गए हुए थे. फायरिंग के दौरान शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Jan 2026 06:25 PM (IST)
अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई.  जर्मल सिंह नाम के सरपंच अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे. इस दौरान टेबल पर बैठे हुए सरपंच पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. 

Published at : 04 Jan 2026 06:25 PM (IST)
Punjab News AAP Amritsar News
