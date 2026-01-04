एक्सप्लोरर
अमृतसर में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह के दौरान की ताबड़तोड़ फायरिंग
Amritsar News: आम आदमी पार्टी के सरपंच पर फायरिंग उस समय हुई जब वे अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गए हुए थे. फायरिंग के दौरान शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई.
अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. जर्मल सिंह नाम के सरपंच अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे. इस दौरान टेबल पर बैठे हुए सरपंच पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई.
