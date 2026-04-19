Punjab Acid Attack Case: पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव महमदपुर से एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही अध्यापिका पर एक नौजवान द्वारा तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है. इस हमले के दौरान अध्यापिका के पास बैठे दो मासूम बच्चों पर भी तेजाब की बूंदें पड़ीं, जिसके कारण वे झुलस गए हैं.

घटना के तुरंत बाद पीड़ित अध्यापिका और एक बच्ची को इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी खेतों की ओर भाग गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. मुलजिम पीड़ित अध्यापिका का भांजा लगता है.

क्लासरूम में हुआ अचानक हमला

जानकारी के अनुसार, गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल महमदपुर में अध्यापिका लखविंदर कौर सुबह 10:30 बजे विद्यार्थियों को पढ़ा रही थीं. उसी वक्त एक नौजवान क्लास रूम में पहुंचा और अचानक तेजाब की बोतल का ढक्कन खोल सीधा अध्यापिका के चेहरे पर फेंक दिया. इस हमले के दौरान क्लास में बैठे दो छात्र-छात्राएं प्रभजोत कौर और अजीत सिंह भी तेजाब की छींटों से झुलस गए.

रिश्तेदार ही निकला आरोपी

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मुलजिम पीड़ित अध्यापिका का रिश्ते में भांजा लगता है. घटना के बाद थाना घुमाण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए डीएसपी हरगोबिंदपुर हरीश बहल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका सामने आ रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल वह हमले के असल कारणों का पता लगाने के लिए मामले की बारीकी से जांच कर रहस हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वे आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.