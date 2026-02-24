Punjab: बेटे ने 65 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, रात में घर में घुसकर किया हमला

Mansa News: पंजाब के मानसा जिले के बरेटा के पास स्थित धर्मपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने ही पिता की तेजधार हथियार से हत्या कर दी और अपने सगे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया है. बरेटा पुलिस स्टेशन ने आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या और हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान 65 साल के गुरजंट सिंह के रूप में हुई है. वह गांव में अपनी पत्नी और बेटे सुखपाल सिंह के साथ रहते थे. उनका दूसरा बेटा राय सिंह अलग मकान में रहता था. परिजनों के मुताबिक, परिवार के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, जो इस खौफनाक घटना का कारण बन गया.

रात में घर में घुसकर किया हमला

जानकारी के मुताबिक, राय सिंह देर रात दीवार फांदकर अपने पिता के घर में घुसा. इसके बाद उसने तेजधार हथियार से गुरजंट सिंह पर अचानक हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए सुखपाल सिंह पर भी आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गुरजंट सिंह की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया. घायल सुखपाल सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. बरेटा पुलिस स्टेशन के प्रभारी मेला सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. पंजाब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.