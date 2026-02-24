हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: बेटे ने 65 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, रात में घर में घुसकर किया हमला

Punjab: बेटे ने 65 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, रात में घर में घुसकर किया हमला

Punjab News: पंजाब के मानसा के बरेटा क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में एक शख्स ने अपने ही पिता की तेजधार हथियार से हत्या कर दी और अपने सगे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया. जानें पूरा मामला.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

Mansa News: पंजाब के मानसा जिले के बरेटा के पास स्थित धर्मपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने ही पिता की तेजधार हथियार से हत्या कर दी और अपने सगे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया है. बरेटा पुलिस स्टेशन ने आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या और हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान 65 साल के गुरजंट सिंह के रूप में हुई है. वह गांव में अपनी पत्नी और बेटे सुखपाल सिंह के साथ रहते थे. उनका दूसरा बेटा राय सिंह अलग मकान में रहता था. परिजनों के मुताबिक, परिवार के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, जो इस खौफनाक घटना का कारण बन गया.

रात में घर में घुसकर किया हमला

जानकारी के मुताबिक, राय सिंह देर रात दीवार फांदकर अपने पिता के घर में घुसा. इसके बाद उसने तेजधार हथियार से गुरजंट सिंह पर अचानक हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए सुखपाल सिंह पर भी आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गुरजंट सिंह की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया. घायल सुखपाल सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. बरेटा पुलिस स्टेशन के प्रभारी मेला सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. पंजाब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
MURDER Mansa News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
'बाथरूम से बाहर खींच बनाई न्यूड वीडियो, फिर किया ब्लैकमेल', महिला ने पति पर लगाए आरोप
'बाथरूम से बाहर खींच बनाई न्यूड वीडियो, फिर किया ब्लैकमेल', महिला ने पति पर लगाए आरोप
पंजाब
Punjab: बेटे ने 65 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, रात में घर में घुसकर किया हमला
Punjab: बेटे ने 65 साल के पिता को उतारा मौत के घाट, रात में घर में घुसकर किया हमला
पंजाब
पंजाबः दिन-दहाड़े PRTC बस रोककर कंडक्टर को पीटा, पगड़ी उतारी, पुलिस ने क्या कहा?
पंजाबः दिन-दहाड़े PRTC बस रोककर कंडक्टर को पीटा, पगड़ी उतारी, पुलिस ने क्या कहा?
पंजाब
मोगा: अवैध प्रेम संबंध में प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, युवक की मौत
मोगा: अवैध प्रेम संबंध में प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, युवक की मौत
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
आईपीएल 2026
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
लाइफस्टाइल
Most Consumed Meat In Israel: किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
यूटिलिटी
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget