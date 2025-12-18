हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: 4 दिनों से लापता था मेडिकल छात्र, नहर में मिला शव, गले पर थे निशान, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां नहर से एक मेडिकल छात्र का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के साउथ सिटी इलाके में स्थित नहर से चार दिनों से लापता एक मेडिकल स्टूडेंट का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृत स्टूडेंट की पहचान राजस्थान के बीकानेर निवासी 21 साल के अनुग्रह मार्कर के रूप में हुई, जो लुधियाना के सीएमसी कॉलेज में बी.डी.एस. दूसरे साल का स्टूडेंट था.

क्या है पूरा मामला?

परिवार के मुताबिक, 13 दिसंबर को सीएमसी अस्पताल के हॉस्टल से मृत स्टूडेंट के पिता शैलेश मार्कर को फोन किया गया कि उनका बेटा पिछले तीन घंटों से हॉस्टल से लापता है और अभी तक वापस नहीं आया है. यह जानकारी मिलने के बाद परिवार अगली सुबह राजस्थान से लुधियाना के लिए रवाना हुआ.

मृत स्टूडेंट के पिता ने बताया कि घटना से एक रात पहले उन्होंने अपने बेटे से फोन पर बात की थी. उस दौरान बेटे ने किसी भी तरह की मुश्किल या तनाव के बारे में कुछ नहीं बताया. परिवार ने अपने स्तर पर स्टूडेंट की खोज शुरू की, लेकिन दावा है कि इस दौरान पुलिस और सीएमसी कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई सही मदद नहीं की गई.

नहर से बाहर निकालकर कब्जे में लिया शव

परिवार को कल जानकारी मिली कि साउथ सिटी नहर, शिवालिक पेट्रोल पंप के सामने एक युवक का शव मिला है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया.

मृत स्टूडेंट के पिता ने गंभीर दावे करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपने बेटे का शव देखा तो गले पर निशान थे, जिससे यह शक किया जा रहा है कि अनुग्रह की हत्या की गई और शव को नहर में फेंका गया. परिवार ने दोस्तों से पूछताछ की तो पता लगा कि 13 दिसंबर की रात लगभग 8 बजे अनुग्रह को एक चर्च के पास देखा गया था.

परिवार ने जताया हत्या का शक

परिवार ने इस सारे मामले में निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग की है. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सोच-समझकर की गई हत्या हो सकती है, जिसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए.

वहीं पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच करने का भरोसा दिया गया है.

Published at : 18 Dec 2025 03:54 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
