Punjab: पंजाब में ठंड का कहर! 9 जनवरी तक घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी

Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने आज 5 जनवरी और कल के लिए घने कोहरे, कोल्ड वेव और कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यह हालात 9 जनवरी तक बने रहने की संभावना है. इस कारण रात के साथ-साथ अब दिन के तापमान में भी तेजी से कमी आ रही है.

अभी और गिरेगा पारा

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और अब यह सामान्य तापमान से 4.1 डिग्री कम हो गया है. होशियारपुर सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां 6.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. जबकि अमृतसर में कोल्ड डे दर्ज हुआ. आने वाले दो दिनों में तापमान में और 2 से 3 डिग्री तक कमी आ सकती है.

रविवार को चंडीगढ़ और पंजाब के कई इलाकों में सारा दिन धुंध छाई रही. कई जगहों पर सूरज भी नहीं निकला. इस दौरान अमृतसर में जीरो मीटर, बल्लोवाल में 50 मीटर और गुरदासपुर में 200 मीटर दृश्यता (विजिबिलिटी) दर्ज की गई. धुंध के कारण वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इसी दौरान कुछ इलाकों में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया.

18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है.

वहीं पठानकोट, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में कुछ जगहों पर घना कोहरा पड़ सकता है. इसके अलावा अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा में शीतलहर चलने की संभावना है. साथ ही अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कोल्ड डे की संभावना जताई गई है. मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

फिलहाल मौसम खुलने के आसार नहीं

मौसम विभाग चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरिंदर पाल सिंह ने कहा है कि अगले सात-आठ दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है. पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. धूप न निकलने के कारण कोल्ड डे की हालत भी जारी है.

अमृतसर, महेंद्रगढ़ और चंडीगढ़ वो जगहें हैं, जहां तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है. मौसम खुलने की कोई अच्छी संभावना नहीं है. लोगों को स्वास्थ्य के मद्देनजर सावधान रहने और वाहन चलाते समय खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

आने वाले दिनों में मौसम इस तरह रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय है. यह आकाश में काफी ऊंचाई पर चल रही हवाओं का एक सिस्टम है, जो मौसम को प्रभावित कर रहा है. तेज पश्चिमी हवाएं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, लगातार बह रही हैं. ये हवाएं बहुत ऊंचाई पर बहती हैं और इनके कारण उत्तर-पश्चिम भारत में ठंड और मौसमी बदलाव बना हुआ है.

6 जनवरी को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, मोहाली और मलेरकोटला में कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है.

वहीं फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ सकता है. इसी तरह अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

7 जनवरी का मौसमी अलर्ट

7 जनवरी को अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ जगहों पर घना कोहरा रहने की संभावना है.

वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की संभावना है.