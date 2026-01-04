Punjab: चंडीगढ़ में घर-घर जाकर मीटर रीडिंग और बिल वितरण करेंगी महिलाएं, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
Punjab News: चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए फील्ड कार्यों में महिलाओं की नियुक्ति शुरू की है. महिला कर्मचारी मीटर रीडिंग बिल वितरण करेंगी.
Punjab News: नए साल के साथ चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सी.पी.डी.एल.) ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब फील्ड कार्यों के लिए महिलाओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है. इस पहल के तहत महिला कर्मचारी शहर के घर-घर जाकर बिजली के मीटर पढ़ेंगी और बिल वितरित करेंगी.
फील्ड में महिलाओं की भूमिका
पहले चरण में 35 महिलाओं ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है. विभाग का लक्ष्य है कि कुल 60 महिला कर्मचारी फील्ड में काम करें. इस पहल का मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है. इस क्षेत्र को पहले पुरुषों का दबदबा वाला माना जाता था, लेकिन अब महिलाओं को मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिलेगा.
महिला कर्मचारी आधुनिक हैंडहेल्ड डिवाइसों की मदद से मीटर रीडिंग लेंगी और बिजली की खपत का सटीक रिकॉर्ड तैयार करेंगी. वे समय पर बिल वितरित करेंगी और उपभोक्ताओं की सामान्य समस्याओं को हल करने के साथ-साथ गंभीर मामलों को सुपरवाइजरी टीम तक पहुंचाने में मदद करेंगी.
महिलाओं की सुरक्षा और सहयोग
सी.पी.डी.एल. ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए हैं. इसमें मोबाइल चेक-इन और इमरजेंसी एस्केलेशन सिस्टम शामिल हैं. इसके अलावा, चुनिंदा स्थानों पर सुपरवाइजर भी तैनात रहेंगे, ताकि महिलाएं सुरक्षित और पेशेवर माहौल में अपनी ड्यूटी निभा सकें.
यह योजना शहर के अन्य क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली वितरण की सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में भी सुधार होगा.
