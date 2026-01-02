Punjab News: पंजाब के लुधियाना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है. लूट के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. यह घटना उस समय हुई, जब पुलिस आरोपी को बरामदगी के बाद वापस लुधियाना ला रही थी. आरोपी के भागने और उसे पकड़ने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी के गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है.

आरोपी की पहचान और पुराना मामला

फरार आरोपी की पहचान खन्ना के माजरी मोहल्ला, खालसा स्कूल रोड निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है. संतोष कुमार के खिलाफ 7 जुलाई 2025 को लुधियाना के थाना जमालपुर में लूटपाट का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की थी.

बुधवार, 31 दिसंबर को लुधियाना पुलिस की एक टीम आरोपी को लूट में इस्तेमाल की गई बाइक की बरामदगी के लिए खन्ना लेकर गई थी. इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व लुधियाना पुलिस के एएसआई पलविंदर पाल सिंह कर रहे थे. बरामदगी के बाद टीम आरोपी को पुलिस गाड़ी में बैठाकर वापस लुधियाना ला रही थी.

पेट्रोल पंप पर मौका पाकर हुआ फरार

शाम करीब 5:30 बजे रास्ते में पुलिस टीम ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी. दो पुलिसकर्मी पेशाब करने चले गए, जबकि एक पुलिसकर्मी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा. इसी दौरान पीछे की सीट पर बैठा आरोपी संतोष कुमार मौका पाकर गाड़ी की खिड़की खोलकर भाग गया.

जब ड्राइवर सीट पर बैठे पुलिसकर्मी को आरोपी के फरार होने का पता चला, तो वह तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके पीछे दौड़ा. दौड़ते समय कुछ दूरी पर वह खुद ही मुंह के बल गिर पड़ा. जब तक अन्य दो पुलिसकर्मी लौटकर आए, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था.

आरोपी पर नया मामला दर्ज

घटना की जानकारी तुरंत खन्ना पुलिस को दी गई. खन्ना सिटी थाना-2 की पुलिस ने एएसआई पलविंदर पाल सिंह की शिकायत पर आरोपी संतोष कुमार के खिलाफ पुलिस हिरासत से फरार होने का एक और मामला दर्ज कर लिया है.

लुधियाना और खन्ना पुलिस की संयुक्त टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं. संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में लापरवाही की भी जांच की जा रही है.