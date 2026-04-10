Punjab News: यूएई से पकड़ा गया इन्फ्लुएंसर हत्याकांड का मुख्य आरोपी, पंजाब सरकार की सख्ती

पंजाब के पटियाला में आम आदमी पार्टी के राज्य महासचिव बलतेज पन्नू ने एक बड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जून 2025 में बठिंडा में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता अमृतपाल सिंह मेहरों को पंजाब पुलिस ने यूएई (United Arab Emirates) से वापस भारत लाने में सफलता हासिल की है.

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई है. सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है. जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके.

Patiala, Punjab: Reacting to the arrest of Amritpal Singh Mehron, key conspirator in the June 2025 murder of social media influencer Kanchan Kumari, AAP State General Secretary Baltej Pannu says, "In June last year, a social media influencer was murdered in Bathinda. In… pic.twitter.com/Gx9sUHZXmX — IANS (@ians_india) April 10, 2026

लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है सरकार- बलतेज पन्नू

राज्य महासचिव बलतेज पन्नू ने कहा कि पुलिस और सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से ही इस मामले में फरार आरोपी को विदेश से पकड़कर लाया जा सका. यह राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जो दिखाती है कि अपराधी कहीं भी छिपे हों. उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार आम लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार का साफ संदेश है कि अपराध करने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है.

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आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

इसके अलावा, इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच और तेज हो गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

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