Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में आज शुक्रवार को धुंध और शीत लहर को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि, 31 तारीख से मौसम में बदलाव आने की संभावना है और एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

इस समय सुबह और शाम को भले ही ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन के दौरान तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है. दिन के समय पिछले कुछ दिनों से धूप निकल रही है जिसके कारण लोगों को ठंड से कुछ राहत महसूस होती है. अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री की वृद्धि हुई है और अब यह सामान्य स्तर के करीब पहुंच गया है. सबसे कम तापमान फरीदकोट में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

9 जिलों में शीत लहर का अलर्ट

आज अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर और मलेरकोटला में कहीं-कहीं शीत लहर चलने की संभावना है. वहीं फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में कहीं-कहीं घना कोहरा पड़ने के आसार हैं. इसके अलावा पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में भी घने कोहरे की संभावना है. मौसम सूखा रहने की उम्मीद जताई गई है.

आगे फिर बदल सकता है मौसम

जम्मू और आसपास के इलाकों में इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है. यह हवा में एक चक्र की तरह बना हुआ है, जो जमीन से काफी ऊंचाई पर मौजूद है. ऊपरी हवाओं में भी इसका असर बना हुआ है, जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल यह सिस्टम कायम रहेगा. इसके अलावा 30 जनवरी 2026 की रात से उत्तर-पश्चिमी भारत में एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिससे आगे मौसम फिर बदल सकता है.

31 से शुरू होगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पाल ने बताया कि राज्य में 1 फरवरी को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 31 जनवरी और 2 और 3 फरवरी को भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना जताई गई है.

आने वाले दिनों में मौसम ऐसा रहेगा

31 जनवरी: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

1 फरवरी: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके अलावा कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

2 फरवरी: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.