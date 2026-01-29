हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: पंजाब में ‘शिक्षा क्रांति’ की लहर! 20 हजार सीटों के लिए टूटे रिकॉर्ड, 2 लाख से ज्यादा आवेदन

Punjab: पंजाब में ‘शिक्षा क्रांति’ की लहर! 20 हजार सीटों के लिए टूटे रिकॉर्ड, 2 लाख से ज्यादा आवेदन

Punjab Schools News: पंजाब में शिक्षा क्रांति के तहत स्कूल ऑफ़ एमिनेंस और रेज़िडेंशियल स्कूलों में प्रवेश के लिए 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि सीटें लगभग 20,000 हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ के तहत उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. स्कूल ऑफ़ एमिनेंस (एस.ओ.ई.) और रेज़िडेंशियल स्कूल्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स (आर.एस.एम.एस.) में प्रवेश के प्रति मिल रही भारी समर्थन मिलना सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर विद्यार्थियों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों में 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो लगभग 20,000 उपलब्ध सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उपलब्ध सीटों की तुलना में इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण होना सरकारी स्कूलों में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अभिभावकों और विद्यार्थियों के भरोसे को दर्शाता है.

स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में कुल 4,248 सीटें उपलब्ध

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य में इस समय 118 स्कूल ऑफ़ एमिनेंस और 10 रेज़िडेंशियल स्कूल हैं, जहां शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. सीटों की उपलब्धता का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में कुल 4,248 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें प्रति स्कूल 36 सीटें हैं, जबकि मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेज़िडेंशियल स्कूलों में वर्तमान में 50 सीटें उपलब्ध हैं.

इसी तरह 11वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में 11,187 सीटें उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा के लिए कुल स्वीकृत प्रवेश सीटें 15,104 हैं, जिनमें से स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में पढ़ रहे 10वीं कक्षा के 3,917 विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में इन सीटों के अंतर्गत पदोन्नत किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, 11वीं कक्षा के प्रवेश के लिए मेधावी विद्यार्थियों हेतु रेज़िडेंशियल स्कूलों में 4,600 सीटें उपलब्ध हैं.

9वीं के लिए 93300 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया

पंजीकरण की स्थिति पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 9वीं कक्षा के प्रवेश के लिए 93,300 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 74,855 आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुके हैं. इसी प्रकार 11वीं कक्षा के लिए अब तक 1,10,716 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 92,624 आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि दोनों कक्षाओं के 36,537 विद्यार्थी अभी अपने आवेदन जमा करने के अंतिम चरण में हैं.

विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2026 है, जबकि प्रवेश परीक्षा 1 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्रों और परीक्षा केंद्रों से संबंधित अन्य विवरण समय पर आधिकारिक माध्यमों से साझा किए जाएंगे.

Published at : 29 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
School PUNJAB PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: अजित के बाद NCP का नेता कौन होगा? | Ajit Pawar Plane Crash | Baramati | NCP
Chitra Tripathi: ना बंटे-ना फंसे, UGC पर छात्र जीते! |UGC New Rules | Dharmendra Pradhan |Mahadangal
Khabar Gawah Hai : UGC को झटका.. नया नियम लटका! | UGC New Rules | Supreme Court
Top 100 News Today:UGC के नियम पर आ गया सुप्रीम फैसला । PM Modi । Ajit Pawar । Baramati Plane Crash
UGC New Rules 2026: समझिए कहां फंसा पेंच कि Supreme Court ने रोक दिया नया UGC कानून ? । PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
इंडिया
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
नौकरी
DU में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
DU में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget