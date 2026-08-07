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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना में सड़क बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट गहरे गड्ढे से सिस्टम पर उठे सवाल

लुधियाना में सड़क बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट गहरे गड्ढे से सिस्टम पर उठे सवाल

Ludhiana News In Hindi: इस घटना ने प्रशासन और सरकार पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क का एक हिस्सा 20 फीट गहराई और 30 फीट लंबाई में घंस गया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Aug 2026 02:26 PM (IST)
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पंजाब के लुधियाना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शहर के किचलू नगर इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से एक गहरा गड्ढा बन गया। सड़क के अचानक धंस जाने से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया. हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई.

इस घटना ने प्रशासन और सरकार पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क का एक हिस्सा 20 फीट गहराई और 30 फीट लंबाई में घंस गया. फिलहाल सड़क पर हादसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है और सड़क को बंद कर दिया गया है.

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पाइपलाइन टूटने से बहने लगा पानी

वहीं सड़क के नीचे बिछी सीवरेज पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है. पाइपलाइन टूटने से पानी तेजी से बहना शुरू हो गया है. पानी के बहते ही गड्ढा ज्यादा न बढ़ जाए इस वजह से इलाको को सील कर दिया गया. स्थानीय नागरिक के मुताबिक एक ट्रैक्टर-ट्राली का पहिया सड़क में अचानक धंस गया.

देखते ही देखते हो गया सड़क में बड़ा गड्ढा

चश्मदीदों के अनुसार ट्रैक्टर के जाने के कुछ देर बाद यह सड़क अचानक से धंसना शुरू हो गई और देखते ही देखते सड़क किनारे एक बड़ा गड्ढा बन गया. घटना की सूचना तुरंत नगर निगम और पुलिस की दी गई. सूचना मिलने के बाद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा.

घटना से पहले खाली कराई जगह

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने आसपास की जगह को खाली करा लिया. शुरुआत में सड़क पर हुए गड्ढे के चारों तरफ ईंटों से एक सर्किल बना दिया गया. बाद में प्रशासन ने इसको बैरिकेड कर दिया.

नगर निगम ने जताई ये आशंका

घटना के बाद नगर निगम द्वारा इस हादसे के पीछे किसी कंपनी की लापरवाही की आशंका जताई गई है. बताया जा रहा है कि किसी कंपनी की अंडरग्राउंड केबल या अन्य लाइनें बिछाने के दौरान लापरवाही बरतने की वजह से यह हादसा हुआ है. फिलहाल इस हादसे को लेकर प्रशासन जांच में जुट गया है. 

सड़क को ठीक करने के प्रयास शुरू

वहीं सड़क के धंसे हिस्से को ठीक करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि सड़क का यह हिस्सा ठीक होने में करीब 10 दिन लग सकते हैं. फिलहाल प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों से वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने की सलाह के साथ अपील की गई है.  

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
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