लुधियाना में सड़क बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट गहरे गड्ढे से सिस्टम पर उठे सवाल

पंजाब के लुधियाना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शहर के किचलू नगर इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से एक गहरा गड्ढा बन गया। सड़क के अचानक धंस जाने से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया. हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई.

इस घटना ने प्रशासन और सरकार पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क का एक हिस्सा 20 फीट गहराई और 30 फीट लंबाई में घंस गया. फिलहाल सड़क पर हादसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है और सड़क को बंद कर दिया गया है.

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पाइपलाइन टूटने से बहने लगा पानी

वहीं सड़क के नीचे बिछी सीवरेज पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है. पाइपलाइन टूटने से पानी तेजी से बहना शुरू हो गया है. पानी के बहते ही गड्ढा ज्यादा न बढ़ जाए इस वजह से इलाको को सील कर दिया गया. स्थानीय नागरिक के मुताबिक एक ट्रैक्टर-ट्राली का पहिया सड़क में अचानक धंस गया.

#WATCH | Ludhiana, Punjab | A massive sinkhole formed after a large portion of a road caved in at Kitchlu Nagar area. (06.08) pic.twitter.com/nWYMUvBVTo — ANI (@ANI) August 7, 2026

देखते ही देखते हो गया सड़क में बड़ा गड्ढा

चश्मदीदों के अनुसार ट्रैक्टर के जाने के कुछ देर बाद यह सड़क अचानक से धंसना शुरू हो गई और देखते ही देखते सड़क किनारे एक बड़ा गड्ढा बन गया. घटना की सूचना तुरंत नगर निगम और पुलिस की दी गई. सूचना मिलने के बाद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा.

घटना से पहले खाली कराई जगह

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने आसपास की जगह को खाली करा लिया. शुरुआत में सड़क पर हुए गड्ढे के चारों तरफ ईंटों से एक सर्किल बना दिया गया. बाद में प्रशासन ने इसको बैरिकेड कर दिया.

नगर निगम ने जताई ये आशंका

घटना के बाद नगर निगम द्वारा इस हादसे के पीछे किसी कंपनी की लापरवाही की आशंका जताई गई है. बताया जा रहा है कि किसी कंपनी की अंडरग्राउंड केबल या अन्य लाइनें बिछाने के दौरान लापरवाही बरतने की वजह से यह हादसा हुआ है. फिलहाल इस हादसे को लेकर प्रशासन जांच में जुट गया है.

सड़क को ठीक करने के प्रयास शुरू

वहीं सड़क के धंसे हिस्से को ठीक करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि सड़क का यह हिस्सा ठीक होने में करीब 10 दिन लग सकते हैं. फिलहाल प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों से वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने की सलाह के साथ अपील की गई है.

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