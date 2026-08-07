पंजाब चुनाव में किससे अलायंस करेगी BJP? सीएम नायब सैनी ने बता दिया!

पंजाब में अगामी विधानसभा चुनवा 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए अपना मुख्य चहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को उतारा है. वहीं बीजेपी अगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय है. इस बीच नयाब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह संकेत दिए है बीजेपी अगामी चुनाव में किसी अलांयस के साथ चुनाव लड़ सकती है? सैनी ने महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की 86वीं शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह भी कहा कि सनाउर की इस ऐतिहासिक धरती पर आने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है.

उन्होंने जो बलिदान सरदार उधम सिंह ने दिया, वह अपने या अपने परिवार को मजबूत करने के लिए नहीं था, उन्होंने इसलिए बलिदान दिया ताकि हमारा समाज और हमारा पंजाब खुशी से जी सके और आने वाली पीढ़ियों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनकी शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला.'

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'मैं मान साहब और केजरीवाल से किए गए वादों के बारे में पूछना चाहता हूं'

उन्होंने कहा कि 'सरकार ने दावा किया था कि वह युवाओं को रोजगार देगी. मैं सरकार से खासकर मान साहब और केजरीवाल से मंच से किए गए वादों के बारे में पूछना चाहता हूं. उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ईमानदार है और उनकी पार्टी के नेता पूरी तरह ईमानदार हैं. उन्होंने रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे किए थे, हर घर में नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन असल में क्या हुआ? पंजाब के युवाओं को कितना रोजगार मिला? हरियाणा की बात करें तो हमारी सरकार वहां डेढ़ साल से सत्ता में है और इस दौरान हमने 50,000 नौकरियां दी हैं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है.'

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