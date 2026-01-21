हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Weather: पंजाब में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, 24 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी

Punjab Weather: पंजाब में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, 24 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी

Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में 21-24 जनवरी तक मौसम में बड़ा बदलाव संभव है. कई जिलों में घना कोहरा, हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिर सकती है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब के 7 जिलों और चंडीगढ़ में आज यानी कि 21 जनवरी को कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों से लगातार धूप निकलने के कारण लोगों को ठुर-ठुर करने वाली ठंड से कुछ राहत मिली है. वहीं वीरवार से 23 जनवरी तक मौसम में बदलाव आएगा. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बीते 24 घंटों के दौरान औसत अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य में सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. राज्य में सबसे अधिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस भाखड़ा बांध में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस अमृतसर में दर्ज हुआ.

इन जिलों में धुंध की समस्या रहेगी

मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि बाकी इलाकों में मौसम सूखा रहेगा. हालांकि अमृतसर में 50 मीटर और बठिंडा में 100 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है.

आज रात एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा

उत्तरी पंजाब और आसपास के इलाकों 'में बना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब कमजोर पड़ गया है. हालांकि ऊपरी वातावरण में हवाओं की एक ट्रफ लाइन अभी भी बनी हुई है. इस कारण माना जा रहा है कि 21 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिमी भारत में एक और ज्यादा ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसका असर मौसम पर पड़ेगा.

उत्तरी भारत के ऊपर काफी ऊंचाई पर तेज हवाएं चल रही हैं. इस समय दक्षिणी और पूर्वी हवाएं बह रही हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है. 22, 23 और 24 जनवरी को उत्तरी पंजाब में बारिश की संभावना नजर आ रही है. पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला और जालंधर में बारिश हो सकती है, जबकि पटियाला और नवांशहर में भी बारिश के आसार बन रहे हैं.

48 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं

मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल के मुताबिक राज्य में 22 तारीख को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 23 जनवरी को कई इलाकों में बारिश हो सकती है. वहीं 24 और 26 तारीख को कुछ गिने-चुने स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है.

अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले 24 घंटों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, और फिर उसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है.

अब जानो अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा

22 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

वहीं फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

23 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.

तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में भी गरज-चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं, जहां हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है. पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

वहीं तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा फाजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

24 जनवरी – पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

Published at : 21 Jan 2026 12:58 PM (IST)
PUNJAB Punjab Weather PUNJAB NEWS
