Punjab: निजि अस्पतालों की मनमानी पर कब लगेगी लगाम? 7500 रुपए में बेचा 500 का टीका

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में एक निजी अस्पताल टीके की कीमत को लेकर विवादों में घिर गया है. मरीज के परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन अपनी दवा की दुकान पर 500 रुपये का टीका 7,500 रुपये में बेच रहा है. जब कीमत कम करने के लिए कहा गया तो दवा की दुकान के मालिक ने इसे 5,000 रुपये में बेचने के लिए सहमति दे दी.

मरीज के परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना दिया. शिरोमणि अकाली दल यूथ विंग के नेता जसदीप सिंह कौंके परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं. अगर परिवार को दरों के बारे में कोई चिंता है तो उन्हें सिविल सर्जन को शिकायत करनी चाहिए. वे अपना जवाब उन्हें देंगे.

BP के कारण महिला को किया था दाखिल

कौंके ने कहा कि कुछ दिन पहले, उनके दोस्त की मां का ब्लड प्रेशर काबू से बाहर हो गया था, इसलिए वे उन्हें अस्पताल ले आए. डॉक्टरों ने उनकी जांच की फिर अस्पताल में भर्ती करवाया. डॉक्टरों ने पांच टीके मंगवाए जिनमें से दो रात को लगाए गए थे.

सुबह स्टाफ बदला, तो फिर 5 टीके मंगवाए

कौंके ने कहा कि जब सुबह स्टाफ बदला, तो उन्होंने फिर 5 टीके मंगवाए. जब उनका दोस्त दवा की दुकान पर पहुंचा, तो उसने पूछा कि क्या ये वही टीके हैं जो उसे पिछली रात लगे थे. दवा की दुकान के कर्मचारी ने कहा कि ये वही हैं. उसने दो टीके लिए और वार्ड में चला गया.

उसने स्टाफ को बताया कि उसके पास कल रात के तीन टीके बाकी हैं और दो और. स्टाफ ने शुरू में तीन टीके बाकी होने से इनकार कर दिया. जब उसने शोर मचाया तो उन्हें पास ही कहीं तीन टीके मिले. इसके बाद, स्टाफ ने इलाज शुरू कर दिया.

थोड़ी देर बाद, फिर दवा की पर्ची दी

कौंके ने कहा कि कुछ देर बाद, स्टाफ ने उसके दोस्त को एक नुस्खा दिया और उसे दवा की दुकान से दवाएं लेने के लिए कहा. जब वह उन्हें खरीदने पहुंचा, तो उसे पता चला कि उनकी कीमत 24,000 रुपये है. उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसे सस्ता मूल्य मांगने के लिए बुलाया.

कौंके ने कहा कि वह अस्पताल पहुंचा और दवाओं के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद उसने ऑनलाइन कीमत की जांच की. उसने बताया कि टीके पर छपी कीमत ₹7,500 थी, जबकि वही टीका ऑनलाइन ₹500 में उपलब्ध था. फिर उसने दवा की दुकानों पर कीमत की जांच की, और उसकी कीमत ₹500 ही थी.