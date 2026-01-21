Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह ने एनएसए के तहत जारी तीसरे रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सख्त रुख अपनाया है. सोमवार को चीफ जस्टिस और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की. यह याचिका अमृतसर डीसी से जारी रोक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अपना जवाब कोर्ट में पेश किया, लेकिन अदालत इस बात से नाराज़ हुई कि जवाब देरी से दाखिल किया गया. अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लापरवाही कहा और राज्य सरकार पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में सरकार से जिम्मेदारी और समयबद्धता की उम्मीद की जाती है.

अमृतपाल पक्ष ने जवाब पढ़ने के लिए समय मांगा

अमृतपाल सिंह की ओर से पेश सीनियर वकील ने सरकार के जवाब का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी.

अगली सुनवाई 2 फरवरी को

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी 2026 को निर्धारित की है. तब तक अमृतपाल सिंह की याचिका पर आगे की बहस और राज्य सरकार के जवाब पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी. यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता और प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है.

