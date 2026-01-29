Punjab Suicide News: पंजाब के फगवाड़ा से एक बेहद ही दुखद और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 11 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली. यह घटना फगवाड़ा के गांव पांष्टा की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना उस दिन हुई जब उसके बड़े भाई का जन्मदिन था. खुशी के मौके पर परिवार को ऐसा दर्दनाक सदमा झेलना पड़ा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

बच्चे ने गुस्से में कमरे का दरवाजा किया बंद

परिजनों के मुताबिक, बच्चा पतंग उड़ाने के लिए डोर लेने की जिद कर रहा था. घर में इस बात को लेकर हल्की बहस हुई थी. इसके बाद बच्चा अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया. कुछ समय तक जब वह बाहर नहीं आया तो परिवार वालों को चिंता हुई. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल, शोक की लहर

बता दें कि जब परिजनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए. बच्चे को बेहोशी की हालत में पाया गया. तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस घटना ने गांव में सभी को हिलाकर रख दिया है.

