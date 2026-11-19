पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के सह-अध्यक्ष और राजपुरा से पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है. बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में वह पार्टी में शामिल हो गए हैं.

राजपुरा से दो बार विधायक रहे और पंजाब मैनिफेस्टो कमेटी के सह-अध्यक्ष हरदयाल सिंह कंबोज ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है. कंबोज गुरुवार को सेक्टर 37 में पंजाब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया है.

बीजेपी में शामिल होने से पहले क्या बोले पूर्व विधायक?

हरदयाल सिंह का पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और प्रभारी सतीश पूनिया ने स्वागत किया. बीजेपी शामिल होने को लेकर हरदयाल सिंह ने बताया कि आज पंजाब को बचाना है. केंद्र की सपोर्ट के बिना पंजाब ठीक नहीं हो सकता. जैसे हालात आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कर दिए हैं. इसको संभालने के लिए बहुत बड़ी सोच की जरूरत है. पंजाब को सिर्फ बीजेपी ही बचा सकती है. इसको लेकर बहुत ही गंभीरता से मैंने सोचा.

उन्होंने आगे कहा कि मैंने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया. सबसे छोटी उम्र में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा. मैंने कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली. यही सब देखकर हम सब साथियों ने यह फैसला किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए. तभी हम लोग पंजाब को सही राह पर लेकर आ सकते हैं.

कई दलों को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका

पंजाब में गुरुवार को आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब लुधियाना, मोगा और संगरूर जिलों के कई प्रमुख नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए.

चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मोगा के 'आप' नेता और प्रवक्ता नवदीप सिंह संघा, रायकोट के वरिष्ठ अकाली नेता सुरिंदर सिंह चौहान, और पंजाब यूनिवर्सिटी एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष हार्दिक नैन (लेहरागागा) को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया.

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