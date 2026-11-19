पंजाब PCS परीक्षा को लेकर बीजेपी ने भगवंत मान की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी का कहना है कि PCS परीक्षा में चार वर्ग के लोगों को चुना गया. आप नेताओं और मंत्रियों के करीबियों का चयन हुआ. एक परीक्षा केंद्र से ही 24 फीसदी प्रत्याशियों के चयन से संदेह पैदा हुआ. इस मामले की सीबीआई जांच हो. बीजेपी ने ये भी कहा कि छात्रों की गूंज करने वाले चुप क्यों हैं?

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने AAP सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ''नई राजनीति के नाम पर बहुरूपया स्वांग के संयोजक का बहु आयामी भ्रष्टाचार है. आप की सरकार कट्टर ईमानदार का नारा देकर अंदर से कितने दागदार किरदार को दिखा सकती है, यह पंजाब में हाल ही में पंजाब स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के जो रिजल्ट आए हैं, उससे साफ दिखाई पड़ता है.''

सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाए- सुधांशु त्रिवेदी

उन्होंने आगे कहा, ''ये आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है. कई स्टूडेंट्स ने ये आरोप लगाए हैं. उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्वालिफाइंग पेपर्स थे, उनकी जांच में बहुत ही अच्छे जो स्टूडेंट्स थे वो भी बाहर हो गए हैं, तो इस बात को लेकर शक पैदा होता है.''

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बीजेपी ने AAP की सरकार से सफाई देने की मांग की

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार से इस पर सफाई देने की मांग की. उन्होंने कहा, ''आम आदमी पार्टी अगर इसकी स्पष्ट रूप से पारदर्शिता के साथ चीजों को दिखा दे तो माना जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पंजाब को नशे में डुबोने वाले लोग इस समय सत्ता के जिस नशे में डूबे हुए हैं वो अभ्यर्थियों की गुहार के ऊपर जरा भी ध्यान देंगे.''

बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के परिणामों में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया पर 16 दिसंबर तक रोक लगा दी है.

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