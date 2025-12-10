हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में किसानों के लिए बड़ी खबर, 5100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करेगी सरकार, देगी करोड़ों का मुआवजा

पंजाब में किसानों के लिए बड़ी खबर, 5100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करेगी सरकार, देगी करोड़ों का मुआवजा

पंजाब सरकार ने मोहाली और नए चंडीगढ़ के विकास के लिए 'भूमि अधिग्रहण नीति' को रद्द करते हुए पुराने 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013' को फिर से लागू कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मोहाली में नौ नए सेक्टर और न्यू चंडीगढ़ में दो नई टाउनशिप विकसित करने की तैयारी की है. इसके लिए सरकार 5100 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रही है. एबीपी लाइव के सहयोगी संस्थान एबीपी सांझा की एक रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत मोहाली में 4059 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी.

योजना के अनुसार, मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित एयरोट्रोपोलिस (ब्लॉक ई से जे) के विस्तार के लिए 3535 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, नए सेक्टर 87 (वाणिज्यिक), 101 (आंशिक) और 103 (औद्योगिक) के लिए 524 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है. इस संबंध में, कानून के अनुसार आवश्यक सामाजिक प्रभाव आकलन का कार्य पूरा कर लिया गया है और विशेषज्ञ समिति ने इसे मंजूरी दे दी है.

दूसरी ओर, न्यू चंडीगढ़ में पहले से ही अधिग्रहित की जा रही 1048 एकड़ भूमि के लिए मुआवजे के दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं. इनमें इको सिटी-3 के लिए 720 एकड़ और मेडिसिटी के पास बनने वाली नई टाउनशिप के लिए 328 एकड़ भूमि शामिल है. इन दस्तावेजों की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है, जिससे जमीनी स्तर पर विकास कार्य शुरू हो सकेगा.

सरकार ने इस साल जून में अपनी प्रमुख 'भूमि संचय नीति' के तहत 6285 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी. इस नीति के तहत किसानों को नकद मुआवजे के बजाय विकसित भूखंड दिए जाने थे, लेकिन किसानों के कड़े विरोध और उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अंतरिम रोक आदेश के कारण सरकार को अगस्त में यह नीति वापस लेनी पड़ी. किसानों को आशंका थी कि भूमि संचय नीति से जमीन पर उनका नियंत्रण कम हो जाएगा.

पंजाब सरकार ने मोहाली और नए चंडीगढ़ के विकास के लिए 'भूमि अधिग्रहण नीति' को रद्द करते हुए पुराने 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013' को फिर से लागू कर दिया है. इन दोनों प्रक्रियाओं में भूस्वामियों के अधिकारों और मुआवजे में कई अंतर हैं. रद्द की गई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत, सरकार को जमीन के बदले नकद राशि के बजाय विकसित आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक भूखंड देने थे, लेकिन वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है और बदले में बाजार दर के अनुसार नकद मुआवजा, विस्थापन भत्ता और पुनर्वास लाभ देती है. 

इसी प्रकार, पूलिंग नीति में किसानों की सहमति अनिवार्य नहीं थी और यह नीति-आधारित थी. दूसरी ओर, वर्तमान कानून के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है. इसमें नियमित सार्वजनिक सुनवाई होती है, आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है.

Published at : 10 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Mohali News Chandigarh News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement

वीडियोज

Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
टेलीविजन
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर को कर रहीं डेट
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
जनरल नॉलेज
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget