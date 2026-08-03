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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: 'भूपेश बघेल गो बैक' के होर्डिंग, CM मान ने कसा तंज

पंजाब: 'भूपेश बघेल गो बैक' के होर्डिंग, CM मान ने कसा तंज

Punjab News In Hindi: पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है. पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के दौरे का पूर्व सीएम चन्नी के समर्थक भारी विरोध कर रहे हैं. सीएम भगवंत मान ने भी इस कलह पर चुटकी ली है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 03 Aug 2026 09:20 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी कलह अब सड़क पर आ गई है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के मौजूदा दौरे के दौरान यह गुटबाजी अपने चरम पर दिखाई दे रही है. हालात यह है कि श्री मुक्तसर साहिब में भूपेश बघेल के खिलाफ विवादित होर्डिंग्स और बोर्ड लगा दिए गए हैं. इन बोर्ड्स में उन्हें फौजी की पोशाक पहनाई गई है और बड़े अक्षरों में 'भूपेश बघेल गो बैक' लिखा गया है.

'हर बूथ, कांग्रेस मजबूत' कार्यक्रम में हंगामा

विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए भूपेश बघेल पंजाब के 10 दिवसीय दौरे (8 अगस्त तक) पर हैं. इस दौरान वे "हर बूथ, कांग्रेस मजबूत" कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर बैठकें कर रहे हैं. विडंबना यह है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बुलाई जा रही इन्हीं बैठकों में सबसे ज्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के समर्थक इन कार्यक्रमों में पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. पटियाला के समाना, संगरूर, बरनाला और बठिंडा में हुए कार्यक्रमों के दौरान चन्नी के पक्ष में और बघेल के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए.

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बाजवा ने AAP पर फोड़ा ठीकरा, मान का पलटवार

पार्टी के भीतर मचे इस घमासान से कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच श्री मुक्तसर साहिब में लगे विवादित बोर्ड्स को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बघेल के खिलाफ लगे इन पोस्टरों के लिए सीधे तौर पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) को जिम्मेदार ठहराया है.

सीएम भगवंत मान का तंज

बाजवा के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी गुटबाजी तो संभाल नहीं पा रही है और अपनी नाकामियों का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है. मान ने चुटकी लेते हुए कहा, "कुछ भी हो, उसके लिए सीधा आरोप भगवंत मान पर लगा दो."

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भूपेश बघेल के कार्यक्रमों में कांग्रेस की यह गुटबाजी शांत होती है, या फिर यह कलह कोई नया मोड़ लेती है.

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Published at : 03 Aug 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
PUNJAB CONGRESS Bhupesh Baghel PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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