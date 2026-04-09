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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ 'महायुद्ध', 2 महीने में 44 हजार से ज्यादा छापे, थर-थर कांप रहे अपराधी

पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ 'महायुद्ध', 2 महीने में 44 हजार से ज्यादा छापे, थर-थर कांप रहे अपराधी

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए पंजाब में 20 जनवरी से 15 मार्च 2026 के बीच 44,787 छापे मारकर संगठित अपराध और ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 05:09 PM (IST)
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Gangster Crackdown Punjab: हाल के वर्षों में अपराध के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े अभियानों में से एक में, भगवंत मान सरकार ने चल रहे “गैंगस्टरों के खिलाफ जंग” अभियान के ज़रिए संगठित अपराध पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है. इस पहल के तहत, पंजाब पुलिस पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर, समन्वित ऑपरेशन चला रही है, जिसका मकसद गैंगस्टर नेटवर्क, नार्को-सिंडिकेट और उनके सहयोगियों को खत्म करना है.

आधिकारिक आंकड़े इस अभियान के विशाल पैमाने को उजागर करते हैं, 20 जनवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 44,787 छापे मारे – यह आंकड़ा संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है.

हजारों गैंगस्टरों की गिरफ़्तारी 

इन ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 14,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14,561 वांछित अपराधी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 333 सहयोगी और रिश्तेदार शामिल हैं. पुलिस ने 714 ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिससे इस ऑपरेशन की गहराई और पहुंच और भी मज़बूत हुई है.

कानून प्रवर्तन उपायों के अलावा, आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक मज़बूत निवारक रणनीति भी अपनाई गई है. कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है – जिनमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल हैं – यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित खतरों को सक्रिय रूप से बेअसर किया जाए और नियोजित आपराधिक ऑपरेशनों को विफल किया जाए.

हथियार और विस्फोटक बरामद 

इस अवधि के दौरान जब्त की गई बड़ी मात्रा में सामग्री, खतरे के पैमाने और इस्तेमाल किए गए जवाबी उपायों की प्रभावशीलता – दोनों को दर्शाती है. पंजाब पुलिस ने 301 हथियार और 125 धारदार हथियार, 921 राउंड गोला-बारूद और 81 मैगज़ीन जब्त की हैं. एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और छह हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जो इन नेटवर्कों की खतरनाक क्षमताओं का संकेत देते हैं.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आपराधिक गतिविधियों की लॉजिस्टिक और तकनीकी रीढ़ को उजागर किया है – और नष्ट कर दिया है. कानून प्रवर्तन टीमों ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए हैं, साथ ही 45.6 लाख रुपये नकद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया है; ये सभी बातें इन आपराधिक गतिविधियों के समन्वय और क्रियान्वयन में इस्तेमाल किए जा रहे परिष्कृत तरीकों का संकेत देती हैं.

रणनीति का बड़ा बदलाव 

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर संगठित अपराध गिरोहों के सक्रिय और व्यवस्थित विघटन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है. इसका उद्देश्य केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय चैनलों, संचार नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी निशाना बनाना है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पूरे ढांचे को कमजोर किया जा सके.

परिणाम "गैंगस्टर ते वार" अभियान के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं; गैंगस्टरों, उनके सहयोगियों और सीमा पार या विदेशी ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ को तोड़कर पंजाब को अधिक सुरक्षित बनाना. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी आपराधिक नेटवर्क बिना किसी दंड के काम न कर सके.

लगातार जारी रहेगा अभियान 

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत निवारक संदेश जा रहा है.

यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है, और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती.

Published at : 09 Apr 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN Gangster Crackdown Punjab
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