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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबBJP में राहुल गांधी के सबसे फेवरेट नेता, कांग्रेस में होंगे शामिल?

BJP में राहुल गांधी के सबसे फेवरेट नेता, कांग्रेस में होंगे शामिल?

Punjab Politics: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों बताया कि बीजेपी में उनका सबसे पसंदीदा नेता कौन है. अब अटकलें हैं कि वह नेता कांग्रेस में अपनी पारी शुरू कर सकता है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Aug 2026 04:54 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में अपना सबसे फेवरेट नेता बताया है.  सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनिथिंग कैंपेन के दौरान राहुल से पूछा गया था कि बीजेपी में उनका सबसे पसंदीदा नेता कौन है? इसके जवाब में राहुल ने कैप्टन का नाम लिया था.

Gen Z के साथ ऑनलाइन संवाद में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि बीजेपी में उनका पसंदीदा नेता कौन है तो उन्होंने कहा पक्के तौर पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह. वो शानदार हैं.मेरी उनसे अच्छी बातचीत है. वो सैन्य इतिहास के अच्छे जानकार हैं. वीडियो के अंत में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा हेलो अमरिंदर अंकल. 

राहुल के बयान के क्या मायने हैं?

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पंजाब में कांग्रेस, गुटबाजी और अंतर्द्वंद से जूझ रही है. राहुल गांधी के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने जहां दावा किया है कि कैप्टन कांग्रेस में वासी कर सकते हैं तो वहीं कांग्रेसियों ने भी अपने नेता के बयान का समर्थन किया है. 

गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी होगी जिससे पंजाब कांग्रेस के. एक बड़ा नेता मिले जिसके साथ बाकी तमाम नेता चलें. 

अमरिंदर सिंह खुद उठा चुके हैं बीजेपी पर सवाल

खुद अमरिंदर सिंह भी कई बार बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं.  उन्होंने पंजाब की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को अयोग्य बताया था और कहा था कि कोई और भी योग्य व्यक्ति पंजाब बीजेपी का अध्यक् बन सकता था. उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें निर्णय लेने से पहले पूछती नहीं हैं.

आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कांग ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यह एहसास हो गया है कि पंजाब कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के बीच चल रही आपसी कलह के खत्म होने की संभावना कम है, और उन्हें ऐसे नेता की ज़रूरत है जिनका कद उन सभी से बड़ा हो. 

राहुल के बयान पर क्या हैं कांग्रेस का रुख?

कांग ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कभी-कभी राहुल गांधी और गांधी परिवार की तारीफ़ करते हैं, राहुल गांधी की तरफ से भी मिली तारीफ को देखते हुए ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं.

राहुल के बयान पर पंजाब कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी और उनके बयान का समर्थन किया. सिंह ने कहा कि इसमें क्या गलत है? वह मेरे भी पसंदीदा हैं. मैं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत सम्मान और आदर करता हूं. जहां तक ​​राहुल गांधी की बात है, तो वही एकमात्र नेता थे जिन्होंने तब उनका हाल-चाल पूछा था जब वह बीमार थे और सर्जरी के बाद लौटे थे. बीजेपी ने तो उनका हाल-चाल तक नहीं पूछा. 'यूज एंड थ्रो' वाली स्थिति है.

Published at : 07 Aug 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
BJP Congress Rahul Gandhi Punjab News Punjab Politics
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