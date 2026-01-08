Punjab Accident News: पंजाब के मनसा जिले में बरेटा के पास एक खतरनाक सड़क हादसा हुआ. बखशीवाला गांव के पास नेशनल हाईवे 148 पर गलत साइड से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही से दो मोटरसाइकिल सवारों और एक साइकिल सवार को सीधी टक्कर मार दी. इस भयानक हादसे में तीनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे 148 पर गांव बखशीवाला के पास मोटरसाइकिल सवार 30 साल के बूटा सिंह, उसके चाचा का 29 साल का बेटा जगतार सिंह और साइकिल सवार गुरमुख सिंह ,जो कि 18 साल का बताया जा रहा है. उनको पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी. पिकअप गाड़ी गलत साइड से आ रही थी और उसका ड्राइवर नशे की हालत में था. जिसके कारण इतना भयानक हादसा हो गया, तीन घरों में मातम छा गया.

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

हादसे के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने पिकअप ड्राइवर को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया.

कनाडा से वापस आया था लड़का

बताया गया है कि जगतार सिंह हाल ही में कनाडा से वापस आया था. दूसरा मृतक बूटा सिंह अपना नया घर तैयार करवा रहा था, जबकि तीसरा मृतक गुरमुख सिंह पशुओं की खरीद-फरोख्त का काम करता था और यहां पशु खरीदने आया हुआ था.

पुलिस ने तीनों लड़कों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुढलाडा के शवगृह भेज दिया है. एसएचओ मेला सिंह ने बताया कि मृतकों के पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच जारी है.

