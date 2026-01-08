Punjab News: पंजाब के बठिंडा में एक लड़की का पिस्तौल लहराते हुए वीडियो सामने आया है. वीडियो में लड़की एक पंजाबी गाने पर पिस्तौल लहराते हुए रील बना रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने अब लड़की की तलाश शुरू कर दी है.

लड़की ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें कभी उसे पिस्तौल लहराते हुए और कभी हाथ में लेकर एक्शन करती दिखाई दे रही है. इस मामले के बारे में बठिंडा के पुलिस सुपरिटेंडेंट, सिटी, नरेंद्र सिंह ने कहा कि वीडियो पुलिस के ध्यान में आया है. लड़की की पहचान और स्थान का पता लगाया जा रहा है. जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो में पिस्तौल लहरा रही है लड़की

लड़की ने यह वीडियो इंस्टाग्राम आईडी "मनदीप कौर उर्फ मनदीप सहोता" के नाम पर पोस्ट किया है. इंस्टाग्राम आईडी में कई वीडियो हैं जिनमें उसे हथियार पकड़कर नाचते और एक्शन करते देखा गया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में, लड़की "45 बोर" गाने पर रील बनाती दिखाई दे रही है. वीडियो में, वह पिस्तौल लहरा रही है. यह वीडियो लगभग दो मिनट का है.

लड़की के खिलाफ एक्शन लेने की उठी मांग

लड़की ने पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों के गीत "गोली महंगी" पर वीडियो बनाया. इसमें, वह पिस्तौल लोड करती दिखाई दे रही है. इसे लोड करने के बाद, वह एक लहराती हुई एक्शन करती है. वीडियो सामने आने के बाद, स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर मांग की है कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं में हथियार दिखाने के रुझान को रोका जा सके.

