Punjab: पठानकोट में 5 दिनों से लापता युवक का पेड़ से लटका मिला शव, परिजन बोले- हत्या हुई

Punjab News: पंजाब के पठानकोट के पास नंगल कस्बे के अनेड़ गांव में एक 25 साल के लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान अंग्रेज सिंह (25) के रूप में हुई है, जो अनेड़ गांव का ही रहने वाला था.

बताया जा रहा है कि अंग्रेज सिंह मुकेरियां में वेल्डिंग का काम करता था और पिछले पांच दिनों से लापता था. परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन बाद में उसका शव गांव के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला.

परिवार ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के परिजनों का आरोप है कि अंग्रेज सिंह की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया है. उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या हो सकती है.

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पहले पुलिस को शिकायत दी, तो नंगल भूर पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की और उन्हें गुमराह कर मुकेरियां पुलिस स्टेशन भेज दिया. वहां से भी उन्हें वापस भेज दिया गया.

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

परिजनों का कहना है कि अगर समय पर उनकी शिकायत दर्ज कर ली जाती, तो शायद उनके बेटे के साथ यह घटना नहीं होती. उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पठानकोट के हस्तक्षेप के बाद नंगल भूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी (शहरी) जगदीश अत्री ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.