Punjab: बड़े भाई ने छोटे भाई का गंडासा मार किया कत्ल, इस बात को लेकर हुआ था झगड़ा

Punjab Murder News: पंजाब के बरनाला से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी. उसने उसके सिर पर गंडासा मारकर उसकी हत्या कर दी. मृतक का दोस्त भी लड़ाई में घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है.

मृतक की पहचान 32 साल के हरजीत सिंह के रूप में हुई है, जो कि कुब्बे गांव का रहने वाला है, जबकि दोषी उसका बड़ा भाई गुरदीप सिंह है. यह घटना बरनाला-लोंगोवाल सीमा पर सरसों के खेत में हुई, जहां हरजीत सिंह का शव मिला.

डीएसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लड़ाई नशे को लेकर हुई थी. दोषी गुरदीप सिंह अपने छोटे भाई हरजीत सिंह को नशा करने से रोकता था. जब गुरदीप सिंह पहुंचा तो हरजीत सिंह अपने दोस्त संदीप सिंह के साथ खेत में बैठा था.

सिर पर कुल्हाड़ी से वार, दोषी फरार

बता दें कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया, जो जल्दी ही लड़ाई में बदल गया. संदीप सिंह घायल हो गया, जबकि गुरदीप सिंह ने हरजीत सिंह के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी. अपराध करने के बाद, दोषी गुरदीप मौके से भाग गया.

पुलिस कर रही है जांच

डीएसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि लोंगोवाल पुलिस थाना मामले की जांच कर रहा है. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दोषियों की तलाश शुरू कर दी है. हरजीत सिंह और गुरदीप सिंह बुगरां गांव के पास जमीन के मालिक हैं, जो लोंगोवाल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है.

यह भी पढ़ें -

पंजाब में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, मान सरकार ने 20 IAS, 6 PCS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

Punjab: अमृतपाल सिंह के मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर ठोका 10 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला