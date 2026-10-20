मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में पंजाब सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे. उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहने की भी बात कही है.

सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हम नशा के खिलाफ लड़ रहे परविंदर सिंह झोटा के परिवार के साथ हर कदम पर मजबूती से खड़े हैं. परिवार की मांग मानते हुए, हम यह मामला CBI को सौंप रहे हैं. नशा तस्करों के खिलाफ हमारी लड़ाई एक निर्णायक और पूरी ताकत से लड़ी जाने वाली लड़ाई है. पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़े, हम उन्हें उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.''

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ... ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ... ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ... — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2026

13 अक्टूबर को परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हुई थी हत्या

परविंदर सिंह झोटा का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था. पंजाब के मानसा में 13 अक्टूबर 2026 को सुबह नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परविंदर सिंह झोटा एक एंटी-ड्रग टास्क फोर्स से जुड़े हुए थे और लगातार नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान चला रहे थे.

प्रतिबंधित ड्रग्स की बिक्री के खिलाफ झोटा चलाते थे अभियान!

जानकारी के मुताबिक उन्होंने ड्रग्स बेचने के संदिग्ध लोगों का सामना किया था और स्थानीय समुदायों को नशे के खिलाफ एकजुट किया था. मानसा सिविल अस्पताल के एसएमओ गुरमेल सिंह ने मीडिया को बताया था कि झोटा को तीन गोलियां लगी थीं. उन्हें करीब से कई गोलियां मारी गईं थीं. परविंदर सिंह झोटा सोशल मीडिया पर 'झोटा' के नाम से मशहूर थे. वे मानसा और आसपास के इलाकों में मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित कैप्सूल की बिक्री के खिलाफ अभियान के लिए जाने जाते थे.

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