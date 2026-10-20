अमित शाह के पंजाब दौरे पर कांग्रेस का तंज, चिट्टे पर BJP-अकाली दल को घेरा

पंजाब के लुधियाना में दशहरा मेले के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस सांसद और पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अमित शाह के दौरे पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि अमित शाह के आने से दशहरा मेले का मजा खराब हो गया. इसके साथ ही राजा वड़िंग ने चिट्टे के रावण के मुद्दे पर बीजेपी और अकाली दल को भी घेरा.

लुधियाना के दशहरा मेले में अमित शाह की मौजूदगी को लेकर राजा वड़िंग ने निशाना साधते हुए कहा कि उनके आने से मेले का मजा खराब हो गया. उनके इस बयान से पंजाब की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

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दशहरा मेले में अमित शाह की मौजूदगी के बीच राजा वड़िंग की इस टिप्पणी को राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस नेता ने अपने बयान के जरिए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं.

चिट्टे के रावण पर बीजेपी-अकाली दल को घेरा

राजा वड़िंग ने चिट्टे के रावण के मुद्दे पर भी बीजेपी और अकाली दल को निशाने पर लिया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी, उसी दौरान चिट्टे का मुद्दा सामने आया था, तो अब ये किस मुंह से चिट्टे के रावण की बात कर रहे हैं?

राजा वड़िंग का यह बयान पंजाब में नशे के मुद्दे पर चल रही राजनीतिक बहस को फिर से सामने लाता है. कांग्रेस नेता ने बीजेपी और अकाली दल के पुराने शासनकाल का जिक्र करते हुए दोनों दलों की भूमिका पर सवाल खड़े किए.

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बयान के बाद बढ़ सकती है सियासी गर्मी

राजा वड़िंग के बयान के बाद अब बीजेपी और अकाली दल की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी. चिट्टे यानी नशीले पदार्थों के मुद्दे पर पंजाब में पहले भी राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं. ऐसे में लुधियाना के दशहरा मेले में अमित शाह के पहुंचने और उस पर राजा वड़िंग की टिप्पणी से पंजाब की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो सकते हैं.