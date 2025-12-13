Punjab News: पंजाब के अमृतसर जिले में उस समय हलचल मच गई, जब अचानक कई स्कूलों को बंद करवाना पड़ा. बीते दिनों शहर के कई प्रमुख स्कूलों में एक जैसे धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है. सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए, जिले के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों को तुरंत बंद करने का ऐलान कर दिया गया है.

परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई

जिला शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि सभी स्कूल सुरक्षित हैं और प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है. अधिकारियों ने कई स्कूलों का भी निरीक्षण किया है और अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला इसके चलते कुछ परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं. जिसके लिए नई तारीख का ऐलान किया गया है. यहां देखें डिटेल.





धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद, बहुत सारे स्कूलों ने सुबह तड़के माता-पिता को छुट्टी का नोटिस भेजा, जिससे माता-पिता को तुरंत स्कूल जाने और अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा गया. इस दौरान, सीनियर पुलिस अधिकारी स्कूलों में सुरक्षा प्रबंधों की भी निगरानी कर रहे हैं. अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने ट्वीट किया कि शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों को संदिग्ध ईमेल मिले हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है. प्रत्येक स्कूल में एक गजेटेड अधिकारी तैनात किया गया है और किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए तोड़-फोड़ विरोधी जांच की जा रही है. साइबर पुलिस स्टेशन इस ईमेल के स्रोत की तकनीकी जांच कर रहा है.

अलर्ट पर अमृतसर पुलिस

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, पिछले मामलों में विद्यार्थियों के इसी तरह के ईमेल को मजाक पाया गया है, इसलिए हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस ने जनता से अपील की कि घबराएं नहीं, यह कहते हुए कि स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है और पुलिस पूरी तरह चौकस है. इसी तरह, अमृतसर के डीसीपी कानून और व्यवस्था आलम विजय सिंह ने स्कूलों को प्राप्त ईमेल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस पूरी तरह चौकस है और सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है.