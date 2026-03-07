Punjab News: पंजाब में अमृतसर के थाना राजासांसी के अंतर्गत आने वाले गांव जगदेव कलां में एक गंभीर वारदात सामने आई है. घरेलू झगड़े को लेकर गांव के कुछ व्यक्तियों ने पुलिस मुलाजिम के घर पर हमला किया और उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे उनकी मौत हो गई.

घटनाक्रम के मुताबिक मृतक जगजीत सिंह गुरदासपुर में तैनात डीएसपी मनजिंदर सिंह के साथ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे. घटना वाली रात ही वे ड्यूटी से अपने घर वापस लौटे थे. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैला दी.

हमलावरों की पहचान और घटना का विवरण

मृतक की पत्नी हरजीत कौर ने बताया कि कुछ पुराने घरेलू रंजिश के कारण गांव के रहने वाले रिश्तेदार बलराज सिंह और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने रात में भी उनके घर हमला कर चुके थे. इसी रंजिश के चलते आज फिर दिन में बलराज सिंह, उसका भाई, बेटा चन्नप्रीत सिंह, पत्नी कोमल, सुखराज सिंह, मनजीत सिंह, गज्जन सिंह और गुरलाल सिंह सहित 8-10 लोग दो गाड़ियों में सवार होकर उनके घर पहुंचे.

जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने जगजीत सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया. इस दौरान जगजीत सिंह के सिर पर लोहे की रॉड लगने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जगजीत सिंह की मौत हो गई.

घटना के बाद प्रशासन की जांच

घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के कोशिश में लगी हुई है. गांव और आसपास के इलाके में इस घटना ने भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. इस वारदात ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे इलाके को सदमा पहुंचा दिया है.