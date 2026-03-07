हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: रिसॉर्ट में छिड़ा 'संग्राम', AAP विधायक के PA पर मारपीट और शराब चोरी का आरोप, जानें पूरा मामला

Punjab News: पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं रिज़ॉर्ट में विवाह समारोह के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नौजवान को पीटा जा रहा था और दावा किया गया कि वह विधायक का पीए है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 06:35 PM (IST)
Punjab News: पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं स्थित एक रिज़ॉर्ट में विवाह समारोह के दौरान एक झगड़े वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में दिखाया गया है कि एक नौजवान को लोगों द्वारा पीटा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि रायकोट विधानसभा क्षेत्र से वह आम आदमी पार्टी के विधायक हाकम सिंह ठेकेदार के पीए हैं, जो शराब की बोतलें कार की डिग्गी में रख रहे हैं.

हालांकि, विधायक के पीए कमल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वह नहीं बल्कि विधायक का ड्राइवर जस्सा है. उन्होंने बताया कि यह घटना लगभग 10-12 दिन पुरानी है और विवाह समारोह के दौरान ड्राइवर और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था. पीए कमल ने कहा कि वीडियो को गलत कैप्शन के साथ वायरल किया गया ताकि उनकी छवि खराब हो और उन्होंने वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी. 

वीडियो की जांच और विवाद का समाधान

जगराओं के एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता ने कहा कि यह एक पुराना मामला है और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि वायरल वीडियो की जांच अभी जारी है. विधायक के पीए कमल ने कहा कि वीडियो को वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वीडियो को “मान चंदन” नाम की आईडी से पोस्ट किया गया था. हालांकि, मीडिया प्लेटफॉर्म एबीपी सांझा ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की.

विवाद और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में कुछ लोग शराब की बोतलें लेकर जाने वाले व्यक्ति को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे घटना और भी नाटकीय बन गई. इस घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों में काफी बहस और चर्चा चर्चा छेड़ दी और लोगों ने दोनों पक्षों की जिम्मेदारी पर बहस की.

Published at : 07 Mar 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
ABP SANJHA PUNJAB NEWS Raikot AAP MLA PA
