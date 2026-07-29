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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़ में बवाल! अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन

चंडीगढ़ में बवाल! अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन

Punjab Protest: वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आये हैं. सभी अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Jul 2026 03:45 PM (IST)
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पंजाब में हाई टेक नकल को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच एक और आंदोलन से प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है. चंडीगढ़ में वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आये हैं. आज ये प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च करने की तैयारी में हैं.

इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुलिस ने रोकने का प्रबंध कर लिया है. इसी के मद्देनजर चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस बीच प्रदर्शन की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है. 

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वाटर कैनन वाहन पर चढ़े प्रदर्शनकारी

दरअसल, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. इसके साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रही है. जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसी दौरान वारिस पंजाब दे का एक कार्यकर्ता वाटर कैनन वाहन पर ही चढ़कर नारेबाजी करने लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहा कर दिया जाए.  

कौन है अमृतपाल सिंह?

बता दें कि अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से सांसद है और वारिस पंजाब दे का प्रमुख है. अमृतपाल ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और जीत हासिल की थी. अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेकर असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था.  

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 29 Jul 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Amritpal Singh Waris Punjab De PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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