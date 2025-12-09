कांग्रेस से निष्काषित होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा दावा, 'पार्टी के नेता मेरे...'

पंजाब कांग्रेस से नवजौत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया. नवजोत कौर ने कहा था कि राज्य में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं. इस बयान की वजह से पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है. पार्टी से निष्काषन पर नवजोत कौर सिद्धू के तीखे तेवर बरकरार हैं. उन्होंने अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नवजोत कौर ने कहा कि अधिकांश पार्टी नेता उनके साथ हैं. उन्होंने दावा किया कि AICC और पंजाब कांग्रेस में भी अधिकांश नेता उनके साथ हैं.

नोटिस को लेकर क्या बोलीं नवजोत कौर

नवजोत कौर ने कहा, "यह नोटिस राज्य के उस एक अध्यक्ष की ओर से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के नोटिस बहुत निकलते हैं. मेरी पार्टी से ऊपर लगातार बात हो रही है. नवजोत ने आगे कहा कि हमारी भी कंडीशन हैं कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे. 4-5 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं. अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो हम उसके बाद सोचेंगे. उन्होंने कहा कि अभी सुखजिंदर रंधावा को जवाब देना है.

अपने बयान पर सफाई में क्या कहा?

अपने बयान पर बोलते हुए कहा, "वहां पर मेरी बात कुछ और थी. मैंने सिर्फ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था. जो शिवालिक रेंज के आसपास लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा है. मैंने बयान में साफ कहा था कि हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे."

उन्होंने बताया कि सवाल पूछा गया था कि सारा पंजाब चाह रहा है आप सीएम क्यों नहीं बन रहे. इस पर मैंने कहा था कि सीएम बनने के लिए 500 करोड़ चाहिए. हमारे पास इतना पैसा नहीं है. क्योंकि हम लोग 500-1000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते. उन्होंने कहा आप कि नवजोत सिद्धू की ईडी करा लो, इनकम टैक्स करा लो जो कि आप लोगों ने कर ही रखा है.

सुखजिंदर सिंह रंधावा पर साधा निशाना

नवजोत कौर ने सुखजिंदर रंधावा पर निशाना साधते हुए कहा, "राजस्थान में रंधावा ने टिकटें बेची और उनके नशा तस्करों से संबंध हैं. रंधावा अपनी पत्नी को उपचुनाव तक नहीं जितवा सके." उन्होंने आगे कहा, "मैने पंजाब में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, ताकि राहुल गांधी इस मुद्दे को पंजाब में उठाएं. मगर मेरी बात को और ही ट्विस्ट दे दिया गया."

उन्होंने आगे कहा, "हमने कुछ शर्तें रखी हैं, राजनीति में दोबारा सक्रिय होने की. पंजाब कांग्रेस के असली जो नेता थे उन्हें हाशिए पर भेज दिया और लैंड हड़पने वालों को आगे ले आए हैं."