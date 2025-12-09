हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबकांग्रेस से निष्काषित होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा दावा, 'पार्टी के नेता मेरे...'

कांग्रेस से निष्काषित होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा दावा, 'पार्टी के नेता मेरे...'

Navjot Kaur News: नवजोत कौर ने कहा था कि राज्य में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं. इस बयान पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया. इस बीच उन्होंने पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है.

By : सचिन कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब कांग्रेस से नवजौत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया. नवजोत कौर ने कहा था कि राज्य में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं. इस बयान की वजह से पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है. पार्टी से निष्काषन पर नवजोत कौर सिद्धू के तीखे तेवर बरकरार हैं. उन्होंने अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नवजोत कौर ने कहा कि अधिकांश पार्टी नेता उनके साथ हैं. उन्होंने दावा किया कि AICC और पंजाब कांग्रेस में भी अधिकांश नेता उनके साथ हैं. 

नोटिस को लेकर क्या बोलीं नवजोत कौर 

नवजोत कौर ने कहा, "यह नोटिस राज्य के उस एक अध्यक्ष की ओर से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के नोटिस बहुत निकलते हैं. मेरी पार्टी से ऊपर लगातार बात हो रही है. नवजोत ने आगे कहा कि हमारी भी कंडीशन हैं कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे. 4-5 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं. अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो हम उसके बाद सोचेंगे. उन्होंने कहा कि अभी सुखजिंदर रंधावा को जवाब देना है. 

अपने बयान पर सफाई में क्या कहा?

अपने बयान पर बोलते हुए कहा, "वहां पर मेरी बात कुछ और थी. मैंने सिर्फ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था. जो शिवालिक रेंज के आसपास लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा है. मैंने बयान में साफ कहा था कि हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे." 

उन्होंने बताया कि सवाल पूछा गया था कि सारा पंजाब चाह रहा है आप सीएम क्यों नहीं बन रहे. इस पर मैंने कहा था कि सीएम बनने के लिए 500 करोड़ चाहिए. हमारे पास इतना पैसा नहीं है. क्योंकि हम लोग 500-1000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते. उन्होंने कहा आप कि नवजोत सिद्धू की ईडी करा लो, इनकम टैक्स करा लो जो कि आप लोगों ने कर ही रखा है. 

सुखजिंदर सिंह रंधावा पर साधा निशाना

नवजोत कौर ने सुखजिंदर रंधावा पर निशाना साधते हुए कहा, "राजस्थान में रंधावा ने टिकटें बेची और उनके नशा तस्करों से संबंध हैं. रंधावा अपनी पत्नी को  उपचुनाव तक नहीं जितवा सके." उन्होंने आगे कहा, "मैने पंजाब में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, ताकि राहुल गांधी इस मुद्दे को पंजाब में उठाएं. मगर मेरी बात को और ही ट्विस्ट दे दिया गया." 

उन्होंने आगे कहा, "हमने कुछ शर्तें रखी हैं, राजनीति में दोबारा सक्रिय होने की. पंजाब कांग्रेस के असली जो नेता थे उन्हें हाशिए पर भेज दिया और लैंड हड़पने वालों को आगे ले आए हैं."

और पढ़ें
Published at : 09 Dec 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
Navjot Kaur Sidhu Chandigarh News CONGRESS PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
बिहार
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
स्पोर्ट्स
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: वंदे मातरम् पर Amit Shah ने युवाओं से कर दिया यज्ञ में आहुति डालने का आवाहन
Parliament Session: 'नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े..', राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे Amit Shah |
Parliament Session: 'हमारे मित्र को मिला..', इलेक्टोरल बॉन्ड पर Akhilesh Yadav ने Congress को घेरा
Parliament Session 2025: 'एक भी सीट जीतकर दिखाए', BJP को Akhilesh Yadav की खुली चुनौती! | CM Yogi
Indigo संकट पर लोकसभा में उड्डयन मंत्री Ram Mohan Naidu ने दिया जवाब | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
बिहार
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
स्पोर्ट्स
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
शिक्षा
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
हेल्थ
Aloo Paratha Calories: सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget