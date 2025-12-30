पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की मोहाली के फेज 5 स्थित उनके घर पर हत्या कर दी गई. उनकी गला घोंटकर हत्या की गई. घटना की जानकारी मगंलवार सुबह तब हुई जब घर में काम करने वाली महिला वहां पहुंची. उसने अंदर जाकर अशोक गोयल की बॉडी देखी और तुरंत पुलिस को बताया. वहीं घरेलू नौकर मौके पर कुर्सी से बंधा हुआ मिला.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने घर में लूटपाट की, ज्वेलरी और कैश चुराया और भाग गए. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए.

मोहाली हत्याकांड: नौकर को लेकर शक!

पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज चेक कर रही है. जांच के दौरान यह सवाल उठा कि अगर बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी, तो जवान नौकर को जिंदा क्यों छोड़ दिया गया? इसी शक के चलते पुलिस ने नौकर की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में ले लिया है. फिलहाल उसकी जांच चल रही है.

मोहली हत्याकांड पर क्या बोली पुलिस?

हिरासत में लिए गए नौकर की पहचान नीरज के रूप में हुई है. वह करीब 25 साल का है और पिछले नौ सालों से गोयल परिवार के लिए काम कर रहा था. बताया जा रहा है कि घटना के समय कृष्ण कुमार गोयल अपनी बेटी से मिलने मस्कट गए थे.

मोहाली के एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने कहा कि देर रात दो लोग आए और महिला की हत्या की. फॉरेसिंक टीम मौके पर है और वह घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. हमारी जांच जारी है और आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे. प्रथमदृष्टया आशंका है कि गला घोंट कर हत्या की गई. नौकर अंदर बंधा हुआ मिला.