Punjab: जालंधर में बदमाशों ने कार को घेरा, शीशा तोड़ सरेआम लूट ले गए 2 लाख रुपए

Punjab News: पंजाब के जालंधर के नूर्महल रोड पर कुछ युवकों ने ऑल्टो कार को घेरकर ड्राइवर पर हमला किया. हमले के दौरान कार के शीशे तोड़कर युवकों ने 2 लाख रुपये के नकद लूट लिए. कार ड्राइवर किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता है. हमले में ड्राइवर घायल हो गया. घायल ड्राइवर की पहचान नूर्महल के अंकुश के रूप में हुई है. उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अंकुश ने बताया कि वह जालंधर की फाइनेंस कंपनी में काम करता है. वह अपने साथी लवप्रीत के साथ पैसे लेकर कार (PB 10 GP 4902) में आ रहा था. बैंक बंद होने के कारण वह पैसे जमा नहीं करवा सके.

इस तरह लूटा, पुलिस कर रही जांच

नवांशहर से नूर्महल जा रहे समय रेलवे फाटक के पास 5-6 युवकों ने अंकुश की कार घेर ली. उन्हें रोकने के बाद हमला करके ₹2 लाख नकद वाला बैग लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है.

पुलिस ने लोगों से पूछताछ की

पुलिस ने युवक अंकुश के बयान पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि लूट और पैसों के लेन-देन के विवाद के पक्ष से जांच शुरू कर दी गई है. पहली नजर में मामला संदिग्ध लग रहा है. अभी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. पुलिस के अनुसार अंकुश और लवप्रीत ने ₹2 लाख नकद वाले बैग लूटे जाने का दावा किया है. पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर जाकर लोगों से पूछताछ की गई है. सभी बयानों को मिलाकर और हमलावरों को पकड़ने के बाद ही मामला स्पष्ट होगा.

