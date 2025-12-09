Punjab: पहले की फायरिंग फिर तलवार से तोड़ा बोनट... पंजाब में बीजेपी नेता थी थार पर बड़ा हमला

Punjab News: पंजाब के मोहाली में बीजेपी नेता के घर के बाहर खड़ी थार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. मुलज़िम तलवारों से थार के बोनट को तोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने मौके से गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं. मुलज़िम स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे. अब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें स्कॉर्पियो में सवार हमलावर थार पर 7 राउंड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. थाना फेज-1 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शीशे पर गोली चला तलवारों से तोड़ा बोनट- बीजेपी नेता

फेज-1 के निवासी बीजेपी नेता गुरदीप सिंह ने बताया कि रविवार की रात के लगभग हमारे 12 बजे उन्होंने अपनी कार घर के बाहर खड़ी की थी. इस दौरान सफेद रंग की स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने पहले गाड़ी के शीशे पर गोली चलाई और फिर तलवारों से बोनट तोड़ दिया.

गुरदीप सिंह ने बताया कि जब वह सुबह जिम जाने के लिए गाड़ी के पास पहुंचे, तो पहले उन्हें लगा कि किसी ने शायद गाड़ी के शीशे पर पत्थर मारा हो. जब उन्होंने गाड़ी को ध्यान से देखा तो अंदर से एक खोल बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया. हालांकि पीड़ित ने कहा कि उसका किसी के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है और न ही किसी के साथ कोई रंजिश है.

हमलावरों की पहचान करने में जुटी पुलिस

मौके पर पहुंची थाना फेज-1 की पुलिस ने बताया कि उन्होंने गाड़ी चलाने वाले ने फोन किया था कि किसी ने उनकी गाड़ी पर कुल्हाड़ी से हमला किया है. जब टीम मौके पर पहुंची तो पता लगा कि यहां फायरिंग भी हुई थी. इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं. फायरिंग करने वाले स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे.

