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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबमोगा में पराली जलाने के 216 मामले, AQI 300 पहुंचा, प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता

मोगा में पराली जलाने के 216 मामले, AQI 300 पहुंचा, प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता

मोगा में पराली जलने से जिले में AQI लेवल में बढ़ोतरी हो गई है. अब 216 नए मामले सामने आए हैं. पराली जलाने से एक्यूआई 300 पहुंच गया है. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

Written By : तन्मय सामंता, मोगा |  Updated at : 11 Nov 2026 09:14 PM (IST)
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मोगा जिले में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. बुधवार को शाम ढलते ही जिले के अलग-अलग इलाकों में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आईं. खेतों में जगह-जगह आग की लपटें दिखाई दीं, जिससे वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है. 

पिछले कुछ दिनों से मोगा के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मंगलवार शाम 4 बजे मोगा का AQI करीब 300 तक पहुंच गया. दूसरी तरफ जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार गांवों और खेतों में पहुंचकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं. 

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किसानों से की जा रही अपील

अधिकारियों द्वारा किसानों से अपील की जा रही है कि वे पराली को आग न लगाएं और इसके उचित प्रबंधन के तरीकों को अपनाएं. हालांकि, इसके बावजूद कई किसान धान की कटाई के बाद खेतों को जल्दी खाली करने और अगली फसल की बिजाई की तैयारी के लिए पराली को आग लगा रहे हैं. 

खासकर छोटे किसानों के सामने पराली प्रबंधन का खर्च उठाना एक बड़ी चुनौती बन रहा है. मशीनों और अन्य संसाधनों का खर्च बचाने के लिए कुछ किसान खेतों में आग लगाने का रास्ता अपना रहे हैं.

पंजाब में पराली जलाने के कई मामले दर्ज

अब सवाल यह है कि प्रशासन की जागरूकता मुहिम के बीच पराली जलाने की घटनाओं पर रोक कैसे लगेगी और किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सस्ता विकल्प कब मिलेगा. पंजाब में मंगलवार को पराली जलाने के 345 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ ही राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की कुल संख्या बढ़कर 5,002 हो गई.

राज्य के तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं. कई किसान फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने संबंधी सरकारी सलाह की लगातार अनदेखी कर रहे हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पराली जलाने की सबसे अधिक 676 घटनाएं तरनतारन में दर्ज की गईं.

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Published at : 11 Nov 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Moga News PUNJAB NEWS AQI
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