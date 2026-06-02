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चंडीगढ़: सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने किया सुसाइड, इंजेक्शन लगाकर दी जान
Chandigarh GMCH 32 Doctor Death: 27 साल के डॉक्टर योगेश ने खुद को इंजेक्शन लगाया और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया.
चंडीगढ़ के सेक्टर-32 के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 24 साल के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया. इंजेक्शन लगाकर जान दे दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, डॉक्टर योगेश ने अस्पताल परिसर में ही खुद को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. डॉक्टर योगेश जूनियर रेजिडेंट थे. घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची.
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Source: IOCL