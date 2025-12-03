लुधियाना: सड़क हादसे में पीड़ित परिवार के साथ अमानवीयता, कैश और गहने गायब

पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसे के दौरान परिवार के गहने और कैश निकाल लिए गए. परिजनों के मुताबिक 3-4 लाख कैश था, जिसमें 500-500 के नोटों के बंडल थे. इसके साथ महिला के गले से नेकलेस भी गायब मिला है. यह हादसा सोमवार (1 दिसंबर) को लुधियाना के साहनेवाल में हुआ. बेटी की डोली विदा कर फतेहगढ़ के सरहिंद वापस जा रहे परिवार की इनोवा गाड़ी ट्रक से टकरा गई. जिससे दुल्हन के माता-पिता और चाची की मौत हो गई. वहीं 2 रिश्तेदार घायल हो गए.

महिलाओं की ज्वेलरी और दुल्हन के पिता के पैसे गायब

यह एक्सीडेंट सोमवार (1 दिसंबर) की सुबह करीब साढ़े सात बजे हुआ. उस समय परिवार व रिश्तेदार अलग-अलग गाड़ियों में साहनेवाल के पास खाकट के नजदीक से गुजर रहे थे. एक्सीडेंट के बाद परिवार के लोगों ने अन्य लोगों से मदद मांगी और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इसी दौरान कार में बैठी महिलाओं की ज्वेलरी और दुल्हन के पिता के पास से पैसे गायब हो गए.

घायलों को अस्पताल पहुंचाने में लगा रहा परिवार

इस बीच अन्य कारों में बैठे परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों ने तो उन्हें फटाफट अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की. इस दौरान उनका ध्यान न तो महिलाओं की ज्वेलरी पर और न ही कैश व अन्य चीजों पर गया. दुल्हन के मामा अंकुर ने बताया कि दुल्हन के पिता के पास काफी कैश था, क्योंकि शादी का सारा पैसा उनके पास ही था. पता चला है कि दुल्हन की चाची का नेकलेस भी गायब हो गया.

शगुन के लिफाफे वाला थैला मिला

लड़की के पिता ने शगुन के लिए लिफाफे बनाए थे. बारात में बांटने के बाद जो बच गए थे. उन्हें एक थैले में डालकर कार में रखा था. दुर्घटना के बाद परिवार को वही थैला मिला. उनमें करीब 8-10 हजार रुपए थे. अंकुर ने बताया कि कार में से कैश व गहने कैसे गायब हुए, उन्हें नहीं पता.

थाने में खड़ी कार से भी नहीं मिला सामान

मंगलवार (2 दिसंबर) को परिवार ने जब तीनों का अंतिम संस्कार किया तो उसके बाद कुछ रिश्तेदार कार को चेक करने साहनेवाल थाने में आए. कार में उन्हें कुछ भी बरामद नहीं हुआ. यही नहीं कुछ लोग मौके पर भी गए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला.