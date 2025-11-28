लुधियाना के EWS कॉलोनी में गुरुवार (28 नवंबर) रात करीब साढ़े 11 बजे दो गुटों में ऐसी हिंसक झड़प हुई. पेट्रोल से भरी बोतलें, जलती आग, टूटते शीशे और धारदार हथियार हालात इतने बेकाबू हुए कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए.

पेट्रोल की बोतलें फेंककर जलाए वाहन

झगड़ा देखते ही देखते युद्ध जैसा रूप ले गया. एक गुट ने बोतलों में पेट्रोल भरकर आग लगा दी और मोहल्ले में फेंकना शुरू कर दिया. इससे एक वैगनआर कार समेत दो वाहन जलकर खाक हो गए. वहीं कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए. धमाकों जैसी आवाजें सुनकर मोहल्ले के लोग घबरा गए.

कॉलोनी निवासी वरुण ने बताया कि हमलावरों के पास पिस्तौल और धारदार हथियार थे. उन्होंने एक युवती पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत दरवाजा बंद करके खुद को बचा लिया. वरुण ने कहा कि अगर पुलिस थोड़ी देर और लगाती, तो हमलावर घरों में आग लगा सकते थे.

दो युवक गंभीर रूप से घायल

हमले में परिवार के दो युवक बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने से कार में रखे पैसे और जरूरी दस्तावेज भी जल गए. परिवार दहशत में है और लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा है.

घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी की बात भी सामने आ रही है. 2022 में सिविल अस्पताल में मारे गए स्वर्ण कुमार की बहन तान्या ने दावा किया कि हमलावर वही युवक हैं जो उसके भाई की हत्या के केस में नामजद थे.

तान्या ने बताया कि दिन में उन्हें धमकी दी गई थी कि “एक भाई मारा था, अब दूसरा भी मार देंगे.” आरोप है कि हमलावर चिट्टा (ड्रग्स) से जुड़े मामलों में जमानत पर बाहर हैं.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पीसीआर और थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो. लोगों का कहना है कि कॉलोनी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं.