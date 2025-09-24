हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAI से हरमंदिर साहिब की आपत्तिजनक वीडियो से गहराया विवाद, सख्त कार्रवाई की मांग

AI से हरमंदिर साहिब की आपत्तिजनक वीडियो से गहराया विवाद, सख्त कार्रवाई की मांग

Punjab News: एआई तकनीक से हरमंदिर साहिब की आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर जत्थेदार और हेड ग्रंथि ने नाराजगी जताई. उन्होंने सरकार से आरोपियों को गिरफ्तार करने और एआई पर पाबंदी लगाने की मांग की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Sep 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

AI तकनीक से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के हेड ग्रंथि ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जानी चाहिए. ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके.

हेड ग्रंथि ने कहा कि जिस तरह सरकार ने कुछ गेमिंग ऐप पर पाबंदी लगाई है तो AI पर भी इस तरह की पाबंदी लगाई जानी चाहिए, उन्होंने आगे कहा कि अगर मामला सिखों की बजाय किसी और धर्म से संबंधित होता तो सरकार ने तुरंत सख्त कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ लिया जाता.

कुछ महीने पहले एसजीपीसी की मिली थी धमकी भरी ईमेल

आगे उन्होंने कहा कि ना तो इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार दोनों विफल हुई है बल्कि कुछ महीने पहले एसजीपीसी को जो धमकी भरी ईमेल आती थी उसके आरोपी भी नहीं पकड़ पाई है. यह सिखों को उकसाने वाली कार्रवाई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

जत्थेदार साहिब ने एसजीपीसी को दिए आदेश

जत्थेदार साहिब ने एसजीपीसी को आदेश दिए कि जल्द ही AI माहिरों के साथ मीटिंग बुला कर इसके समाधान को ढूंढे और जत्थेदार साहिब ने देश विदेश में AI एक्सपर्ट सिख युवाओं से भी कहा कि वह इसके समाधान के लिए अपने सुझाव एसजीपीसी और जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के दफ्तर भेजें ता कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

बयान में धामी ने कहा, ''ये एआई वाले वीडियो सिख धर्म के बुनियादी नियम तोड़ते हैं. साथ ही दुनिया भर की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं. श्री दरबार साहिब सिखों का मुख्य तीर्थ है. यहां से पूरी दुनिया को भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग तकनीक का गलत फायदा उठा रहे हैं. इससे संगत की भावनाओं को गहरा आघात लग रहा है.''

एसजीपीसी अध्यक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि कुछ लोग फर्जी वीडियो रोकने के बजाय उन्हें अपने पेज पर शेयर कर रहे. ये दिखाने के लिए कि कुछ बुरा हो रहा है. ये और दर्दनाक है. उन्होंने अपील करते हुए लोगों से कहा कि वीडियो को बढ़ावा न दें. बल्कि रिपोर्ट कर ब्लॉक करें.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
Golden Temple PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
बिग बॉस 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
क्रिकेट
IND vs BAN: भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
बिग बॉस 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
क्रिकेट
IND vs BAN: भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
"तड़पाओगे तड़पा लो" गाने पर नन्हें बच्चों ने किया जोरदार डांस! यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल- वीडियो वायरल
हेल्थ
WHO Warns of Rising Hypertension Cases: दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget