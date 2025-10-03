बुजुर्ग महिला के बाल खींचे, ग्लास से मारा... गुरदासपुर में सास की पिटाई मामले में महिला आयोग सख्त

पंजाब राज्य महिला आयोग ने गुरदासपुर जिले के कोठे गांव में एक महिला द्वारा अपनी सास की पिटाई के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. आयोग की अध्यक्ष राज गिल ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है.

यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला अपनी बुजुर्ग सास के साथ मारपीट करती नजर आ रही है.

वायरल वीडियो में हरजीत कौर नाम की महिला अपनी सास गुरभजन कौर के साथ अमानवीय व्यवहार करती दिखी. हरजीत अपनी सास के बाल खींचती, उन पर स्टील के गिलास से वार करती और थप्पड़ मारती नजर आई.

इतना ही नहीं, वह सास को धक्का देती और उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती भी दिखी. यह वीडियो कथित तौर पर हरजीत के बेटे ने बनाया, जिसमें वह अपनी माँ से कहता सुनाई देता है, “माँ, उन्हें छोड़ दो.” इस वीडियो को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है.

महिला आयोग का सख्त रुख

पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज गिल ने इस घटना को गंभीरता से लिया. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

गिल ने गुरदासपुर पुलिस को पत्र लिखकर मामले की तुरंत जांच और उचित कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है. आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पीड़िता गुरभजन कौर को न्याय मिले और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो.

पुलिस ने शुरू की जांच

गुरदासपुर पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी हरजीत कौर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं.