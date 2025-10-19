पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार DIG हरचरण सिंह भुल्लर सस्पेंड

पंजाब सरकार ने भष्टाचार के मामले में गिरफ्तार DIG हरचरण सिंह भुल्लर को निलंबित कर दिया है. गृह विभाग ने शनिवार रात इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया. भूलर को 16 अक्टूबर को 8 लाख की रिश्वत मामले में CBI ने गिफ्तार किया था. सीबीआई को भुल्लर के घर से 7.5 करोड़ कैश और 2.5 किलो सोना बरामद हुआ था, यही नहीं करोड़ों रुपए की कीमती घडिया और मंहगी शराब भी बरामद हुई थी.

हरचरण सिंह भुल्लर पर आरोप हैं कि वो अपने सहयोगी कृष्णा की मदद से रेंज के जिलों से वसूली करते थे. सीबीआई को मिली एक शिकायत के बाद छापेमारी का प्लान बनाया गया. फिलहाल इस मामले ने पंजाब पुलिस में भ्रष्टाचार की व्याप्त जड़ों को उजागर कर दिया है.

गिरफ्तारी के 48 घंटों बाद ऑटोमैटिक निलंबन

गृह विभाग द्वारा जारी नोटिस में 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स 3(2) के तहत सस्पेंड कर दिया गया है. यह कार्रवाई 16 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी के 48 घंटे बीतने के बाद की गई, जब वे सीबीआई की हिरासत में थे.

7.5 करोड़ कैश और सोना बरामद

स्क्रैप डीलर आकाश बट्टा की शिकायत पर सीबीआई ने 16 अक्टूबर को छापा मारा था. बट्टा ने आरोप लगाया था कि DIG भुल्लर ने 2023 के एक मामले में सेटल करने के लिए उनसे 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिसकी पुष्टि भी फोन कॉल से हुई है. सीबीआई की छापामार कार्रवाई 21 घंटे तक चली. जिसमें भुल्लर के घर से 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना, अलग-अलग महंगे लग्जरी ब्रांड की 26 घडियां , 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी दस्तावेज, BMW और मर्सडीज जैसी कारें, रिवाल्वर और विदेशी शराब भी बरामद की है. भुल्लर पर भ्रष्टाचार अधिनियम में FIR दर्ज की गयीं हैं.

2024 में रोपड़ रेंज का चार्ज लिया

आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर नवम्बर 2024 में रोपड़ रेंज में डीआईजी नियुक्त हुए थे. भुल्लर पंजाब के पूर्व डीजीपी महाल सिंह भुल्लर के बेटे हैं. उनके भाई कुलदीप भुल्लर कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं.फिलहाल उन्हें सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.